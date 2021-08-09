【數據解讀】統計局：７月ＰＰＩ環比漲幅擴，原油煤炭價大幅上漲

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年７月份，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲９％，漲幅較６月擴大０﹒２個百分點，亦高於市場預期的漲８﹒８％；７

月ＰＰＩ環比上漲０﹒５％。

對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，７月份，受原油、煤炭及相關產品價格大幅

上漲影響，工業品價格漲幅略有擴大。據測算，在７月份９﹒０％的同比漲幅中，去年價格變動

的翹尾影響約為２﹒１個百分點，比上月回落０﹒３個百分點；新漲價影響約為６﹒９個百分點

，擴大０﹒５個百分點。



＊鋼材、有色金屬價格按月小降，煤炭、石油漲幅擴＊



從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生產資料價格上

漲０﹒６％，漲幅擴大０﹒１個百分點；生活資料價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒１％。

大宗商品保供穩價政策效果顯現，鋼材、有色金屬等行業價格小幅下降，其中黑色金屬冶煉和壓

延加工業價格下降０﹒２％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降０﹒１％。

受高溫天氣影響，動力煤需求旺盛，煤炭開採和洗選業價格上漲６﹒６％，漲幅擴大１﹒４

個百分點。國際原油價格上行，帶動國內石油相關行業價格漲幅擴大，其中石油開採價格上漲７

﹒１％，精煉石油產品制造價格上漲３﹒０％，漲幅分別擴大４﹒１和０﹒５個百分點。農資價

格上漲較快，其中肥料制造價格上漲５﹒０％，農藥制造價格上漲１﹒５％。



＊生產資料價格同比漲幅擴大至１２％＊



從同比看，生產資料價格上漲１２％，漲幅擴大０﹒２個百分點；生活資料價格上漲

０﹒３％，漲幅與上月相同。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３２個，比上月增加

２個；下降的８個，減少２個。

主要行業中，價格漲幅超過２０％的有黑色金屬礦採選業，上漲５４﹒６％；石油和天然氣

開採業，上漲４８％；煤炭開採和洗選業，上漲４５﹒７％；石油、煤炭及其他燃料加工業，上

漲３５﹒４％；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲３３﹒０％；有色金屬冶煉和壓延加工業，上

漲２３﹒５％；化學原料和化學製品製造業，上漲２１﹒３％；化學纖維製造業，上漲

２０﹒９％。上述８個行業合計影響ＰＰＩ上漲約７﹒５個百分點，超過總漲幅的八成。

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