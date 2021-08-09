  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2021 10:04

【數據解讀】統計局：７月ＰＰＩ環比漲幅擴，原油煤炭價大幅上漲

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年７月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲９％，漲幅較６月擴大０﹒２個百分點，亦高於市場預期的漲８﹒８％；７
月ＰＰＩ環比上漲０﹒５％。
　　對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，７月份，受原油、煤炭及相關產品價格大幅
上漲影響，工業品價格漲幅略有擴大。據測算，在７月份９﹒０％的同比漲幅中，去年價格變動
的翹尾影響約為２﹒１個百分點，比上月回落０﹒３個百分點；新漲價影響約為６﹒９個百分點
，擴大０﹒５個百分點。

＊鋼材、有色金屬價格按月小降，煤炭、石油漲幅擴＊

　　從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生產資料價格上
漲０﹒６％，漲幅擴大０﹒１個百分點；生活資料價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒１％。
大宗商品保供穩價政策效果顯現，鋼材、有色金屬等行業價格小幅下降，其中黑色金屬冶煉和壓
延加工業價格下降０﹒２％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降０﹒１％。
　　受高溫天氣影響，動力煤需求旺盛，煤炭開採和洗選業價格上漲６﹒６％，漲幅擴大１﹒４
個百分點。國際原油價格上行，帶動國內石油相關行業價格漲幅擴大，其中石油開採價格上漲７
﹒１％，精煉石油產品制造價格上漲３﹒０％，漲幅分別擴大４﹒１和０﹒５個百分點。農資價
格上漲較快，其中肥料制造價格上漲５﹒０％，農藥制造價格上漲１﹒５％。

＊生產資料價格同比漲幅擴大至１２％＊

　　從同比看，生產資料價格上漲１２％，漲幅擴大０﹒２個百分點；生活資料價格上漲
０﹒３％，漲幅與上月相同。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３２個，比上月增加
２個；下降的８個，減少２個。
　　主要行業中，價格漲幅超過２０％的有黑色金屬礦採選業，上漲５４﹒６％；石油和天然氣
開採業，上漲４８％；煤炭開採和洗選業，上漲４５﹒７％；石油、煤炭及其他燃料加工業，上
漲３５﹒４％；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲３３﹒０％；有色金屬冶煉和壓延加工業，上
漲２３﹒５％；化學原料和化學製品製造業，上漲２１﹒３％；化學纖維製造業，上漲
２０﹒９％。上述８個行業合計影響ＰＰＩ上漲約７﹒５個百分點，超過總漲幅的八成。
（ｗｌ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/08/2021
【陶觀天下】美國就業加速復原　中華科技呼喚冠軍
中國故事06/08/2021
《神州經脈》配方奶粉遭點名　本土確診半年高　滬指周升1.8%
財經熱話06/08/2021
集裝箱運價飆升經濟復甦　航運股高位續受追捧
財經熱話06/08/2021
《股市一周》官媒收回「精神鴉片」論騰訊止瀉 港股升218點
財經熱話06/08/2021
【國潮起跑】國策扶持且國民支持 體品板塊值得留意
FOCUS06/08/2021
【FOCUS】「500強」名號無面畀　恒大賣產前途未卜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金