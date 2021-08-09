【數據解讀】ＰＰＩ追平逾十二年半高，光銀：與商品價格關聯性強

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局今日公布數據顯示，雖然７月ＣＰＩ同比上漲１％略

高於預期，但相較受原油、煤炭及相關產品價格大幅上漲，ＰＰＩ同比漲幅重返９％追平５月創

下的逾１２年半高點，ＰＰＩ的上漲更令人擔憂，兩頭擠壓的現狀或加劇實體經濟的困境。

光大銀行分析師周茂華指出，國內ＰＰＩ同比呈現趨緩走勢，但預計維持在一個相對高位。

主要是國內ＰＰＩ同比走勢與國際大宗商品價格走勢相關性強，盡管從全球疫情、美聯儲等主要

央行政策前景，國內商品保供穩價措施效果逐步釋放等，不支持大宗商品價格大幅走高；但全球

經濟復蘇預期，各主要經濟體仍離不開寬鬆財政貨幣環境支持，以及疫情造成供給瓶頸等，大宗

商品價格仍有望保持較高位置。



＊下半年物價溫和走高＊



此外，７月ＣＰＩ同比受影響因素偏均衡，近幾個月ＣＰＩ環比走高、非必選商品及服務類

價格延續走高態勢，反映國內需求延續恢復態勢。從趨勢看，下半年物價溫和走高。

主要是國內疫苗接種推廣面繼續擴大，托底政策，國內需求穩步恢復；國內採取措施平抑豬

肉價格波動，下半年豬肉需求改善，供需趨於平衡，豬肉價同比降幅有望收窄；果蔬價格同比增

長溫和。但需要留意，國內散發病例及防疫措施，以及季節性因素對國內局部服務業、內需構成

一定程度拖累。（ｗｌ）

