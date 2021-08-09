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09/08/2021 11:32

【數據解讀】中原銀行：通脹壓力不大，ＰＰＩ回落需較長時間

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局今日公布數據顯示，雖然７月ＣＰＩ同比上漲１％略
高於預期，但相較受原油、煤炭及相關產品價格大幅上漲，ＰＰＩ同比漲幅重返９％追平５月創
下的逾１２年半高點，ＰＰＩ的上漲更令人擔憂，兩頭擠壓的現狀或加劇實體經濟的困境。
　　中原銀行首席經濟學家王軍表示，盡管有豬肉價格繼續下跌、高基數效應下食品價格漲幅出
現較大幅度回落，但是，多地洪澇災害也在一定程度上影響了鮮菜、蛋類等農產品的價格環比漲
幅，以及水產品、蛋類和鮮果的同比漲幅，使得ＣＰＩ同比回落幅度有限。但整體來看，終端物
價基本保持平穩，通脹壓力不大。
　　不過，７月以來，在中央及地方政府繼續對兩高行業採取限產壓降、能耗雙控等措施的背景
下，生產資料價格出現反彈，特別是採掘工業和原材料工業同比價格出現大幅上漲。同時，國際
原油價格也在高位整固，使得７月ＰＰＩ同比小幅上升，與５月高點相同。
　　展望後市，ＰＰＩ的回落可能將持續較長時間，工業品價格還將在高位延續一段時間。其中
，受大多數原材料價格上漲帶動，上半年一些漲幅偏慢的品種可能在下半年出現補漲，上半年已
出現調整的品種可能再次出現上漲。（ｗｌ）

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