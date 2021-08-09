【數據解讀】浙商宏觀：ＰＰＩ和ＣＰＩ剪刀差擴大，幣策將再放鬆

《經濟通通訊社９日專訊》浙商宏觀點評７月通脹數據指出，７月ＰＰＩ同比漲９％，上游
原材料品種漲多跌少，煤炭價格持續上漲，ＰＰＩ再回前期高點。７月ＣＰＩ同比升１％，連續
兩個月回落，食品項拖累較大，核心ＣＰＩ保持修復態勢。ＰＰＩ和ＣＰＩ剪刀差再次擴大，上
游向下游成本傳遞仍不通暢，中下游企業經營壓力較大。該機構認為，貨幣政策將進一步放鬆，
工具包括再次降準和定向降息。（ｗｌ）
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