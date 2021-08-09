【ＦＯＣＵＳ】ＰＰＩ強力拋甩ＣＰＩ，風光上游業漸入監管視線

【ＦＯＣＵＳ】上游通脹發酵，下游加價乏力－－中國ＰＰＩ、ＣＰＩ的剪刀差７月刷新至

８個百分點的史上最大。眼見７月ＰＰＩ按年漲幅掉頭再企上９％的近１３年高位，加上鐵礦石

、原油、銅材等７月進口價格按年飆升，繼中央政治局７月會議就運動式「減碳」點名糾偏後，

官媒再發文指摘「炒芯」，信號不可不察。



＊剪刀差錄８個百分點史上最大＊



國家統計局周一（９日）揭盅７月通脹數據：居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲１％（預期：

０﹒８％），工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）按年漲９％（預期：８﹒８％），兩者剪刀差錄史

上最大的８個百分點，顯示上游局部通脹持續發酵，而價格傳導不暢拖累終端利潤未見改觀。

相比出廠價格，工業生產者購進價格按年漲幅更達１３﹒１％，其中，黑色金屬材料類、有

色金屬材料及電線類、燃料動力類齊升逾兩成；此跟海關總署周末公布的外貿數據如出一輒，僅

計鐵礦石、原油、銅材，進口價格７月就分別錄按年飆１０９％、８８％、６１％。

儘管北京自５月起即高壓打擊大宗商品囤積哄抬行為，又宣布投放銅、鋁、鋅、煤炭等國家

儲備平衡供需，惟輸入式通脹仍高位震盪。有鑒於此，中央政治局７月會議即對運動式「減碳」

點名糾偏，要求避免由於各地層層加碼、不顧實際的減碳行為可能帶來的經濟和通脹雙重壓力；

上周五（６日），央視再發表評論稱，「缺芯」不是「炒芯」的理由，信號不可不察。



＊出手思路為維護市場各方利益＊



事實上，早在央視發文之前，市場監管總局已公告稱，將依據價格監測和舉報線索，對涉嫌

哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查。而繼４月宣布對阿里重罰逾１８２億人幣，坊間盛傳下

一個領取天價罰單的或是美團（０３６９０）之外，該局並正式對黑石要約收購ＳＯＨＯ中國

（００４１０）立案審查。

在政治局「反壟斷和防止資本無序擴張」的尚方寶劍下，市場監管總局恐是未來最令一眾資

本頭痛的部門，而出手思路之一，即是維護市場各方利益。

面對ＰＰＩ高企，主要工業品上下游價格差擴大，上游採礦業及中游原材料、機電製造業，

跟下游消費品製造業之間的企業盈利結構分化加劇，其中更以私營、小微企業受創最深，繼整治

平台經濟壟斷後，小心資本扎堆炒作的產業鏈上游熱門概念，一朝從天堂跌落凡間。

