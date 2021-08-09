《融天納地－溫天納》再看今天餘下時間中央經濟政策布局

《融天納地》受社會融資偏緊影響，自今年第二季度以來，內地需求整體表現略平淡。７月

份人行降準顯示貨幣趨向鬆綁，有助於緩和信用狀況。但單次降準效果有限，預計第三季度內地

投資仍有下跌壓力。投資者仍觀察後續降準會否持續，若持續，預計第三季度中後期到第四季度

對內地經濟有一定的支撐效果。在內地經濟布局上，筆者估計將思考以下重點：



一、經濟增長速度：自７月中旬接連發生水災和新一輪疫情，估計第三季度的經濟數據會受

到影響。下半年經濟走勢很可能是第三季度跌，第四季度再度回升。下半年經濟將呈現結構分化

。



二、通脹水平：未來半年內地形成一致通脹預期的可能性不大，估計ＣＰＩ同比在低位震盪

。ＰＰＩ同比預計則在９至１０月重新上升。



三、政策和流動性：政治局會議上確立了今年下半年政策將以穩增長為主，在穩增長的政策

下，流動性不會邊際偏緊。廣義流動性方面，今年企業債融資和非標融資收縮幅度較大，而降準

、地方債發行加速有望緩解信用端壓力。



四、資產價格：債市環境較好，增長速度或弱於預期，通脹風險減小，政策面，資金面對債

市利好。至於權益市場，經濟結構則分化，但流動性邊際轉好，亦有裨益。



細看前瞻性數據，內地７月份製造業ＰＭＩ較前值下降０﹒５個百分點至５０﹒４％，且低

於預期的５０﹒８％，整體表現較弱，自３月後連續四個月回落。



儘管內地ＰＭＩ已經連續１７個月處於擴張區間，但在７月份多個指標出現了不同程度的回

落，主要反應了環球Ｄｅｌｔａ毒株擴散、內地極端天氣等因素的衝擊。



展望未來，經濟復甦尚不穩固，一方面，海外經濟體經濟復甦節奏放緩，疊加Ｄｅｌｔａ疫

情加速擴散，外需面臨不確定性；另一方面，內地疫情在多地再現，部分地區採取了新的封鎖措

施，將對復甦存在挑戰。



早前政治局會議強調了要造好宏觀政策的跨周期調節，今年下半年內地經濟下跌的風險將加

大，此前支撐出口增長的出口和房地產投資都將面臨較大的下跌壓力，需要「立足當前，著眼長

遠，造好跨周期調節，應對好可能發生的周期性風險」。故此，未來政策的彈性將加大。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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