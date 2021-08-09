《匯市一周－徐惠芳》關注美國數據及美聯儲官員講話，外幣整固

《匯市一周》展望本周，首個焦點將是美國通脹數據，包括周三（１１日）及周四（１２日

）先後公布的消費物價指數與生產價格指數。市場預期，周三公布的７月消費物價核心指數按月

升０﹒４％，按年升４﹒３％；６月核心指數按月升０﹒９％，按年升４﹒５％。



周四公布的生產價格指數與周五（１３日）公布的進口價格也不容忽視，因為數據反映商界

面對的通脹環境。市場預期，７月進口價格按年升１０﹒５％，按月為１１％。



本周有不少聯儲局官員講話，投資者希望從講話內容，揣測聯儲局啟動減少買債步伐的時間

。周一（９日）發言的亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ）與里

士滿聯儲銀行總裁伯爾金（Ｔｈｏｍａｓ Ｂａｒｋｉｎ）均是今年聯邦公開市場委員會投票委

員，其觀點具有參考價值。另外，周二發言的有芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ

Ｅｖａｎｓ）；周三有堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Ｅｓｔｈｅｒ Ｇｅｏｒｇｅ）。



７月底聯儲局議息，主席鮑威爾在會後聲明中表示，就業和通脹都會是縮減買債規模的重要

因素。上周五（６日）備受關注的美國就業報告出爐，７月份美國非農就業職位增加９４﹒３萬

個就業崗位，預期新增８４﹒５萬；失業率亦由上月５﹒９％降至５﹒４％，美元跳升至

９２﹒８５。



美聯儲副主席克拉里達表示，加息的條件可能在２０２２年年底前得到滿足，為２０２３年

初行動鋪路。



＊美匯現突破＊



市場不確定性影響美聯儲決策者，何時開始縮減對經濟的支持至關重要。經濟學家警告稱，

Ｄｅｌｔａ變種病毒的傳播以及勞動力市場指標讀數喜憂參半，令７月的數據很難估計。技術上

，美匯指數已經突破日圖的２０均線，強勁的升勢持續向上，將測試９３或９３﹒４０阻力位。



英國將於周四公布第二季度ＧＤＰ，市場估計，在英國廣泛接種疫苗下，經濟重新開放促進

經濟增長，英國新冠病例有下降趨勢，為英鎊兌美元提供支持，若匯價再次登上１﹒３９水平，

下一阻力在１﹒３９６２或１﹒３９９４。隨著美元強勢，英鎊現時在１﹒３８７５水平整固，

下方支持在１﹒３８３５及１﹒３７９０。



周二德國和歐元區公布８月ＺＥＷ經濟景氣指數。隨著歐元區經濟活動陸續重開，以及對變

種病毒的擔憂，若數據不及預期，和美元強勢持續，歐元將有下行壓力。目前歐元兌美元在

１﹒１７６０水平整固，留意下方支持位１﹒１７１０，若跌破將擴大跌幅至１﹒１６７５水平

。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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