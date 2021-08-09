《陶冬天下－陶冬》汽車業變天不遠，美聯儲出招在即

《陶冬天下》上周全球疫情惡化，中國嚴厲監管，波斯灣局勢緊張，不過都敵不過美國的就

業數據，非農就業數據強過市場預計，帶動美歐股市同創新高。美國在７月新增了近一百萬份就

業，刺激了市場對經濟復甦的信心，也激發市場對聯儲政策變化的警惕，資金從債市流向股市，

十年期國債利率升至１﹒３％；歐洲也呈現股升債跌的態勢。繼教育行業遭受監管重創之後，官

方媒體先後點名批評網絡遊戲、短視頻、咖啡和奶粉行業，同時據報監管對某外賣平台實施巨額

反壟斷罰款，港Ａ股風聲鶴唳。英格蘭銀行例會沒有對貨幣政策作出調整，但是指出經濟復甦快

過預期，表明未來可能對ＱＥ政策作出「溫和調整」。非農就業數據被公布後，市場預期聯儲在

不久行動，美元匯率被拉升，黃金價格回落。市場擔心德爾塔病毒帶來的感染回升，可能拖累需

求復甦，布蘭特原油期貨價格輾轉下挫。



美國７月非農業就業增加了９４３Ｋ，再加前兩個月上方修正１１９Ｋ，這是一個很強勁的

就業增長，明顯強過市場預期的８６０Ｋ。雖然就業比疫情前水平仍少五百七十萬份工作，勞工

市場復甦算很不錯了，失業率也重新下降了。工資環比上漲０﹒４％，則快過預期。聯儲的貨幣

政策目前主要跟蹤經濟和就業數據，這組數字基本上描繪出了公開市場委員會需要在今年第四季

度開始減少購債額度。１１月份開始美國財政部發債數量會放慢，聯儲應該有空間在１０月或

１２月作出一個政策轉身。如果第四季度啟動減少購債額度的話，９月份ＦＯＭＣ會議或８月底

的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會需要釋放出政策訊號。當然，削減購債數量並不代表聯儲的資

產負債表收縮，只是擴張的速度慢一點而已。收縮資產負債表，估計在明年年中前後啟動，加息

在２０２３年下半年開始。



德爾塔病毒來勢洶洶，疫苗的有效性也明顯下降。雖然病毒的傳染性很強，新一輪疫情中的

重症率和死亡率都比之前低了很多。這種情況下，相信各國政府在確保本國公共醫療體系不再崩

潰的前提下，抗疫措施會趨向溫和，輕易不再使用極端的封城政策。沒有嚴厲的社交限制措施，

消費和經濟所受到的打擊就會小很多。在目前已知的病毒數據下，筆者覺得美國的經濟復甦都會

持續，只是速度略微慢一些；歐洲和日本也一樣。



美國總統拜登在８月５日簽署了一份行政命令，要求到２０３０年美國銷售的汽車中一半來

自電動車。拜登政府這一舉動扭轉了特朗普政府在推動綠色交通工具上的怠政，將對電動車產業

的政策支持拉回到奧巴馬時代。其實美國在發展電動車上落後於世界其他國家，在新車銷售中，

中國有６％是電動車，歐洲１０％，英國１１％，而美國只有２％。美國的電動車政策並不是領

先，而是追尾。不過追趕好過不作為，畢竟這是世界上第二大的汽車市場和汽車廢氣排放源頭。



電動車替代燃油車，是大勢所趨，也是政策所迫。歐盟立法要求２０３５年全面禁止汽油車

、柴油車銷售，日本和英國更把同樣禁令的時間設在２０３０年。中國政府也早就要求２０３５

年大多數銷售的汽車是電動車。中國今年的電動車銷量直線上升，最新的數字顯示，中國賣出去

的電動車數量已經佔到全世界電動車銷售的一半。中國在傳統造車業，一直扮演著後來者的角色

。但是在新能源車製造領域，卻跑進了第一梯隊，在鋰電池領域甚至衝到了世界領先水平。在電

動車時代，中國造車行業或許有一次彎道超車的機會。



本周有三個數據看點：美國７月核心ＣＰＩ，預計環比升０﹒４％，比之前三個月的極端飆

升有所回落，但是通脹並未見到實質性消退；密歇根大學消費信心指數繼上月之後繼續回落，這

和重現的新冠疫情有關。英國第二季度ＧＤＰ增長，預計５％季度環比，英國進入經濟全面復甦

狀態。中國政府本周會否有新的監管措施出台、官媒是否劍指新的行業，也必須留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

