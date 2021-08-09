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即市新聞

09/08/2021 08:05

《缸邊隨筆－石鏡泉》七未翻身將如何？

　　《缸邊隨筆》港股有所謂五窮六絕七翻身，但今年七不單翻不身，更是絕了？８月將如何？
且以恆生指數保歷加通道和ＯＢＶ（升跌成交量）的周線、日線來試估。
　
　　這幾周的恆指跌勢，和２０２０年初的恆指跌勢在形態上頗相若。
　
　　從恆指周線圖上看，恆指在前周以大成交急跌，而大大地捽出了周線圖上的保歷加通道下軸
支持，但跟著一周，即上周，跌幅收窄，這跟２０２０年３月２０日一周和跟著的３月２７日一
周走勢是相若的。而今年６月起的跌勢，２０２０年２月起的跌勢，走勢亦相若。
　
　　一個沒有成交支持的升勢，是不可恃的，同樣一個沒有減縮成交的跌勢，是無殺傷力的，同
樣，今時的ＯＢＶ減縮和２０２０年３月時的ＯＢＶ也見出同樣的減縮。只有當ＯＢＶ回復持續
增長時，恆指才見出真正的上升，而在２０２０年３月一跌後是要到同年９月ＯＢＶ才見回升。
如這個跌勢時間在今時重複的話，即是今次跌浪，可能要在６個月之後，即要到明年首季，才可
走出橫向整固的困局，至於恆指會不會見出更低點，已是另話。
　
　　恆指２０２０年日線圖，可以視為是周線圖的放大樣，讀者可以按周線圖的形態，對比走勢

　
　　走勢形態上相若，是否就會一成不變地重複？不一定，因為每次跌市，每次升市，都有其獨
特原因，一如不是每次身體發熱，都可以用退燒藥治好的。
　
　　２０２０年３月之跌，主要是疫情，中國在３月控制到疫情後，恆指就可止跌了。但今次的
恆指跌，因素就多樣，要逐一解構，才可止跌回升。
　
　　今次致跌原因有：
　
　　１﹒阿爺開始執正不少市場行為，遏抑了不少股票的市夢率，這是好事，如無阿爺的執正，
讓市夢率續擴，一年半載後的爆破，大戶套現、掠水走，散戶會更受傷。
　
　　２﹒外資、大戶知掠水無望，定然會無鞋挽屐走，走了之後，在一定時間內，以至永不回來
，因你已被監察，這樣，某類「新」科技股就會跌勢凌厲，溝親貨都死，筆者兩月前已在《午市
閒談》指出過，這類股價，是可以折半、再折半，以至再折半，即是１００元價股，可以折半見
５０，再折半見２５，再再折半便見１２﹒５。為甚麼再再折半也肯賣，因為這些是天使基金貨
，其成本是遠遠低於再再折半價者。
　
　　３﹒日本在去年中至今年３月，大沽美債，持債量由之前的４７％降至３５％，估計應暫無
沽債計劃。
　
　　４﹒中美抗爭未絕，中國會否沽債？
　
　　５﹒中美商界促拜登要重啟與華對話，因為生意難做，拜登可能要找個落台階來減美對華所
徵關稅。因為美通脹有上升壓力，而徵關稅又壓不死中國，中美貿差上月反而擴大至歷史最高，
如美國對華徵關稅真減，會大大刺激中港股造好。不過，中美抗爭仍是難以停步的，一時安樂，
不代表永遠安寧。
　
　　６﹒聯儲局加息應在２０２３年，但聯儲局會否於今年９月已宣布退市安排使市場息升，為
市場帶來壓力。
　
　　明顯地，今次導致跌市的原因是多樣化，而２０２０年３月的跌市原因，則較簡單，是可以
同遮唔同柄，同跌唔同命。但萬「升」不離其宗，錢，錢，錢，錢，錢，以ＯＢＶ的Ｖ位為鑑。
《資深投資者　石鏡泉》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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