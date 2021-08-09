《缸邊隨筆－石鏡泉》七未翻身將如何？

《缸邊隨筆》港股有所謂五窮六絕七翻身，但今年七不單翻不身，更是絕了？８月將如何？

且以恆生指數保歷加通道和ＯＢＶ（升跌成交量）的周線、日線來試估。



這幾周的恆指跌勢，和２０２０年初的恆指跌勢在形態上頗相若。



從恆指周線圖上看，恆指在前周以大成交急跌，而大大地捽出了周線圖上的保歷加通道下軸

支持，但跟著一周，即上周，跌幅收窄，這跟２０２０年３月２０日一周和跟著的３月２７日一

周走勢是相若的。而今年６月起的跌勢，２０２０年２月起的跌勢，走勢亦相若。



一個沒有成交支持的升勢，是不可恃的，同樣一個沒有減縮成交的跌勢，是無殺傷力的，同

樣，今時的ＯＢＶ減縮和２０２０年３月時的ＯＢＶ也見出同樣的減縮。只有當ＯＢＶ回復持續

增長時，恆指才見出真正的上升，而在２０２０年３月一跌後是要到同年９月ＯＢＶ才見回升。

如這個跌勢時間在今時重複的話，即是今次跌浪，可能要在６個月之後，即要到明年首季，才可

走出橫向整固的困局，至於恆指會不會見出更低點，已是另話。



恆指２０２０年日線圖，可以視為是周線圖的放大樣，讀者可以按周線圖的形態，對比走勢

。



走勢形態上相若，是否就會一成不變地重複？不一定，因為每次跌市，每次升市，都有其獨

特原因，一如不是每次身體發熱，都可以用退燒藥治好的。



２０２０年３月之跌，主要是疫情，中國在３月控制到疫情後，恆指就可止跌了。但今次的

恆指跌，因素就多樣，要逐一解構，才可止跌回升。



今次致跌原因有：



１﹒阿爺開始執正不少市場行為，遏抑了不少股票的市夢率，這是好事，如無阿爺的執正，

讓市夢率續擴，一年半載後的爆破，大戶套現、掠水走，散戶會更受傷。



２﹒外資、大戶知掠水無望，定然會無鞋挽屐走，走了之後，在一定時間內，以至永不回來

，因你已被監察，這樣，某類「新」科技股就會跌勢凌厲，溝親貨都死，筆者兩月前已在《午市

閒談》指出過，這類股價，是可以折半、再折半，以至再折半，即是１００元價股，可以折半見

５０，再折半見２５，再再折半便見１２﹒５。為甚麼再再折半也肯賣，因為這些是天使基金貨

，其成本是遠遠低於再再折半價者。



３﹒日本在去年中至今年３月，大沽美債，持債量由之前的４７％降至３５％，估計應暫無

沽債計劃。



４﹒中美抗爭未絕，中國會否沽債？



５﹒中美商界促拜登要重啟與華對話，因為生意難做，拜登可能要找個落台階來減美對華所

徵關稅。因為美通脹有上升壓力，而徵關稅又壓不死中國，中美貿差上月反而擴大至歷史最高，

如美國對華徵關稅真減，會大大刺激中港股造好。不過，中美抗爭仍是難以停步的，一時安樂，

不代表永遠安寧。



６﹒聯儲局加息應在２０２３年，但聯儲局會否於今年９月已宣布退市安排使市場息升，為

市場帶來壓力。



明顯地，今次導致跌市的原因是多樣化，而２０２０年３月的跌市原因，則較簡單，是可以

同遮唔同柄，同跌唔同命。但萬「升」不離其宗，錢，錢，錢，錢，錢，以ＯＢＶ的Ｖ位為鑑。

《資深投資者 石鏡泉》



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