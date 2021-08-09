【香港政情】鄭若驊：反外國制裁法列入基本法附件三最自然恰當

《經濟通通訊社９日專訊》全國人大常委會本月中將開會討論《基本法》，外界預料北京將

會將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三並在港實施。律政司司長鄭若驊昨日（８日）發表

網誌表示，《反外國制裁法》是全國性法律，而且採取反制措施完全屬外交事務，依《基本法》

第１８條將之列入附件三在香港特別行政區實施，是最自然也最恰當的方法。

鄭若驊在網誌表示，中國訂立《反外國制裁法》是為反制國際法下所禁止的「單邊強制措施

」，不單合法、合理和公平，而且符合國際法委員會就反制措施的要求，對於有人就《反外國制

裁法》的影響表示關注，她指出應該反問，別國為何干預中國行使國家主權訂立國家安全法；為

何有國家可以聯手向其他國家實施單邊強制措施，訂立「長臂法」企圖執行國際法不容許的行為

而無需承擔後果。

鄭若驊又指，實施「單邊強制措施」的國家，應該遭譴責、受國際社會關注，又指一些反中

亂港份子曾不斷無恥地乞求外國制裁中國包括香港，行為令人不齒，愛國愛港的人絕不會作出這

些卑鄙劣行。

鄭若驊提到，一些國家單方面將脅迫措施強加於其他國家或個人身上，作為威脅或企圖以無

形之手作出干涉，顯然具有政治目的，試圖干涉該國家的內政和主權，例如制定《香港國安法》

後，部分西方國家對中國和香港特區的政府官員實施單邊強制措施、暫停移交逃犯協定、撤銷香

港特區作為單獨關稅區的獨特貿易地位，以及重新標籤香港出口的產品。（ｈｙ）（ｚｚ）

