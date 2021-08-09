【選舉改革】陳家強報名參選金融界選委，朱太爭取連任金融服務界

《經濟通通訊社９日專訊》選委會界別分組選舉９月舉行，提名期上周五（６日）已展開。

前財經事務及庫務局局長陳家強今早現身政總，報名出戰金融界選委。他表示，希望未來管治班

子能加強發展金融事業，尤其是金融科技發展，推動香港參與大灣區建設。

此外，證券商協會副主席兼金利豐金融行政總裁朱李月華、金銀業貿易場永遠榮譽會長張德

熙等人，組成１６人名單，由金融服務界立法會議員張華峰陪同，今天報名參選金融服務界選委

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