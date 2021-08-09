【新冠疫苗】香港郵務職工會：建議當局把員工打針限期延遲

《經濟通通訊社９日專訊》自本月２日起，未接種新冠疫苗的政府僱員須每兩星期做檢測，

如果無醫生證明不宜打針，９月１日起要自費檢測及在工餘時間進行，已接種第一針疫苗的僱員

可豁免定期檢測。香港郵務職工會理事長張偉權在電台節目上表示，郵政部門人手緊張，同事難

以預約到合適時間前往接種，亦難安排打針後的假期，雖然已安排一些已退休人員回部門協助，

但他們不清楚部門的新服務，最終要上司或其他人員協助或監督。他要求當局考慮可否把需要接

種的限期延遲。

郵政署助理署長陳向黎指，部門有按當局規定安排替假人手，遇著一些長假期後，同事可能

想預約打針，部門與同事需要協調。部門亦有透過內部調派人手，同時聘請數十名剛退休的臨時

員工作為替補。



＊本月中料約八成郵政署人員至少接種一劑疫苗＊



陳向黎透露，郵政署有６千多名人員，截至本月５日，有約６３％、即３８００多人已接種

第一針，另外１８％、約１千人預約本月接種。預計到本月中，有約８０％郵政署人員至少接種

第一劑疫苗。

對於會否把打針限期延遲或安排外展隊替員工打針，陳向黎指，打針安排由政府規定，由於

郵局分散，如果安排外展隊為每個郵局的員工打針，可能出現整個局的員工翌日一同放假，但郵

局不能暫停運作，有關安排不太合適。（ｓｌ）

