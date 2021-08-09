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09/08/2021 14:10

【選舉改革】進出口界及批發零售等協調名單角逐選委會議席

　　《經濟通通訊社９日專訊》選舉委員會選舉提名期上周五（６日）展開，至本周四（１２日
）結束，陸續有參選人前往報名。零售管理協會邱安儀、香港食品委員會主席吳永恩等１７人合
組名單，將出戰批發及零售界選委。他們表示，若成功當選，會選出愛國愛港並有能力團結各界
的行政長官，並在疫情下爭取更好的營商環境。
　　陪同報名的自由黨立法會議員邵家輝指，批發及零售界１７人共取得６２個批發及零售商會
提名，６２個商會都有詳細理解１７個團隊的每個代表及優勢，而這６６個商會的提名人也是
６６個商會全體會員選出的主席、會長或理事，所以認受性不會比以往少，甚至比過往更多。
　　零售管理協會主席邱安儀表示，希望推動業界數碼化發展；化妝品同業協會會長郭詩慧則期
望為業界爭取更好的營商環境。

＊進出口界亦有１７人角逐選委席位＊

　　另外，中華出入口商會協調１７人名單角逐選委席位，參選人包括副會長許華傑，立法會議
員黃定光陪同報名，紡織界亦協調１７人名單，由業界出身的立法會主席梁君彥陪同報名，報名
的還有金融服務界，協調名單包括朱李月華、李細燕等。
　　美心集團創辦人伍沾德長女、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清現身政府總部，報名參選
。（ｃｌ）

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