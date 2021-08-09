《經濟通通訊社９日專訊》隆基泰和（０１２８１）公布，預期截至６月３０日止中期虧損
不高於１５００萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損減３１０５萬元有所收窄。
該集團指，虧損減少主因投資額增加，期內公建建設業務錄得應佔溢利約２２４萬元，去年
同期虧損約８７２萬元，以及期內按公平值計量且其變動計入損益的金融資產產生的公平值收益
約１０００萬元，去年同期產生公平值虧損約３４萬元。
該集團預期不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）
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09/08/2021 07:53
【企業盈警】隆基泰和（１２８１）料中期虧損最多１５００萬人幣
《經濟通通訊社９日專訊》隆基泰和（０１２８１）公布，預期截至６月３０日止中期虧損
不高於１５００萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損減３１０５萬元有所收窄。
該集團指，虧損減少主因投資額增加，期內公建建設業務錄得應佔溢利約２２４萬元，去年
同期虧損約８７２萬元，以及期內按公平值計量且其變動計入損益的金融資產產生的公平值收益
約１０００萬元，去年同期產生公平值虧損約３４萬元。
該集團預期不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）
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