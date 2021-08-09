【企業盈警】中國天保（０１４２７）料中期盈利跌最多８０％

《經濟通通訊社９日專訊》中國天保（０１４２７）公布，預期截至６月３０日止中期純利

按年跌約７５％至８０％，至３０００萬至３５００萬元人民幣。

該集團指，淨溢利下降主因受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發及內地於房地產市場所施加的調

控政策包括住房限購及限價等政策影響，導致物業項目銷售數量下降，且低於預期售價，最終導

致期內部分物業交付收益下降和毛利受壓，以及期內交付的物業面積不及去年同期。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

