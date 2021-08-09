【企業盈喜】德視佳（０１８４６）料中期盈利升２﹒６倍

《經濟通通訊社９日專訊》德視佳（０１８４６）公布，預期截至６月３０日止中期純利介

乎６３００萬至６６００萬元，比去年同期升約２﹒５９倍。

該集團指，純利增長主因進行之眼科手術總數強勁增長，以及提高現有診所使用率，以致於

期內確認之收益及毛利大幅增加。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

