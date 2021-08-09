【企業盈喜】泰加保險（６１６１）料中期稅前賺最少６５００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》泰加保險（０６１６１）公布，預期截至６月３０日止中期稅前

淨溢利不少於６５００萬元，去年同期稅前淨虧損約１３００萬元。

該集團指，業績改善主因期內投資收益大幅增加至約６５００萬元，主要來自現貨幣交易的

收益淨額，去年同期錄投資虧損淨額約３００萬元。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

