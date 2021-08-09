【企業盈喜】泰加保險（６１６１）料中期稅前賺最少６５００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》泰加保險（０６１６１）公布，預期截至６月３０日止中期稅前
淨溢利不少於６５００萬元，去年同期稅前淨虧損約１３００萬元。
該集團指，業績改善主因期內投資收益大幅增加至約６５００萬元，主要來自現貨幣交易的
收益淨額，去年同期錄投資虧損淨額約３００萬元。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事06/08/2021
《神州經脈》配方奶粉遭點名 本土確診半年高 滬指周升1.8%
|財經熱話06/08/2021
集裝箱運價飆升經濟復甦 航運股高位續受追捧
|財經熱話06/08/2021
《股市一周》官媒收回「精神鴉片」論騰訊止瀉 港股升218點
|財經熱話06/08/2021
【國潮起跑】國策扶持且國民支持 體品板塊值得留意
|FOCUS06/08/2021
【FOCUS】「500強」名號無面畀 恒大賣產前途未卜
|財經熱話06/08/2021
【虛幣世界】以太幣進行硬分叉，虛幣價格飆升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰