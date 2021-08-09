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09/08/2021 07:58

《神州民企》心連心化肥（１８６６）中期盈利增２﹒６倍，不派息

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國心連心化肥（０１８６６）公布，截至６月３０日止中期純
利按年增長約２﹒５９倍，至約６﹒４６億元（人民幣．下同），每股盈利５５﹒１分，不派中
期股息。
　　該集團指，綜合收入增長５３％，至約７５﹒７３億元，尿素銷售收入增長３２％，至約
２１億元，因銷量及均價分升８％和２３％，而毛利率提高８﹒６個百分點，至約３５﹒４％。
至於複合肥銷售收入增長１３％，至約２０億元，因銷量及均價分升５％和８％。該集團指，國
際能源及糧食價漲，下半年維持尿素高價的各種因素依然存在。

＊投資１﹒３億人幣建光伏發電＊

　　另外，該集團擬投資１﹒３億元於河南省新鄉市新鄉基地投資建設光伏發電項目，總裝機容
量３４ＭＷｐ，將分兩期建設。預計１０底完成一期９ＭＷｐ光伏發電項目，年均發電量約
９９８萬ｋＷｈ，投資約３３７５萬元。明年底完成二期２５ＭＷｐ光伏發電項目，年均發電量
約２７７１萬ｋＷｈ，投資約１﹒０１億元。兩期項目運行後，每年二氧化碳減排量約２﹒９２
萬噸年節約標煤約１﹒３５萬噸。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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