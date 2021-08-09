《日入而息》鐵塔多賺１６％，阿里受累醜聞挫，港股升１０４點

《今天重點》﹡中國鐵塔（００７８８）中期多賺１６％至３４﹒５７億元人民幣，不派中

期息；鐵塔指鄭州水災帶來最多１億人幣損失，不太影響第三季財務表現

﹡阿里巴巴陷性侵醜聞，張勇：辭退涉事男員工，兩高管引咎辭職

﹡官媒批缺芯不是炒芯的理由，不合理漲價監管決不手軟

﹡國泰（００２９３）延遲派付優先股股息

﹡壹傳媒（００２８２）指已向香港科技園發退租通知，不承認涉嫌違反租賃

條件行為

﹡傳網易雲音樂推遲香港ＩＰＯ計劃，以待市況改善

﹡萬達輕資產商管擬本月在港申請上市，或籌３１２億元

﹡本港新增２宗輸入確診，由羅馬尼亞及俄羅斯抵港

﹡內地７月ＣＰＩ同比增幅收窄至１％，仍高於預期；內地７月ＰＰＩ同比漲

幅擴至９％，高於預期；機構料７月社融、人幣新增貸環比腰斬，Ｍ２增速

稍擴；統計局表示７月ＰＰＩ環比漲幅擴，原油煤炭價大幅上漲；７月核心

ＣＰＩ漲１﹒３％，食品價格降幅縮



《即日市況》﹡恆指高收１０４點報２６２８３，科指跌３２點報６６６４



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒０５％三千五得復失，金融、地產股爆發



《美元匯價》﹡美匯逼近９３關，歐元或再試１﹒１７支持；歐元最新報１﹒１７５５╱

５９，日圓最新報１１０﹒１０╱１３



《公司業績》﹡越秀房託（００４０５）中期可分派總額增加６﹒７％，派０﹒１２３３港

元

﹡國泰（００２９３）延遲派付優先股股息

﹡中升（００８８１）中期純利升６１％至３７億元人民幣，不派息

﹡中國鐵塔（００７８８）中期多賺１６％至３４﹒５７億元人民幣，不派中

期息

﹡中彩網通（０８０７１）半年虧損收窄至１０８２﹒１萬元，不派息

﹡國際永勝（０８４４１）第一季純利升１１％，不派息

﹡ＦＵＴＵＲＥ ＤＡＴＡ（０８２２９）半年虧轉盈１０８４﹒９萬元，不

派息

﹡ＭＳ（０８４４７）首季純利跌逾８５％至近７０萬，不派息

﹡八零八八投資（０８０８８）半年虧損收窄至２０８３萬元

﹡光大綠色環保（０１２５７）中期少賺１５％至７億，派中期息７仙

﹡駿傑（０８１８８）中期純利升近５４６％至６２３﹒３萬元，不派息

﹡君百延（０８３７２）首季純利趺逾７５％至７２﹒７萬元，不派息

﹡金泰豐（０８４７９）半年轉虧賺２８００萬，不派息

﹡建泉（０８３６５）第三季虧損收窄至約１０６０萬元，不派息

﹡第一信用（０８２１５）半年虧損收窄，按年少蝕逾６成

﹡棠記（０８３０５）首季虧損收窄至２６６﹒２萬元，不派息

﹡凱富善（０８５１２）半年純利升４﹒２倍至３３３３萬元，不派息

﹡揚宇（０８１１３）半年純利升逾６６％錄１５﹒５億元，派息一仙



《公司資訊》﹡鐵塔（００７８８）鄭州水災帶來最多１億人幣損失，不太影響第三季財務

表現

﹡小米（０１８１０）獲語音消息斷點播放專利授權

﹡中銀香港（０２３８８）加推信用卡１０倍簽帳積分獎賞及商戶折扣優惠

﹡希慎（０００１４）與ＩＷＧ成立合資企業，共同發展靈活辦公空間業務

﹡傳最快下季在港上市，字節跳動：消息不實

﹡傳網易雲音樂推遲香港ＩＰＯ計劃，以待市況改善

﹡萬達輕資產商管擬本月在港申請上市，或籌３１２億元

﹡港交所（００３８８）前高層楊金隆及上市顧問涉嫌新股貪污，案件押至周

一續審

﹡陽光油砂（０２０１２）訂延期協議，更多時間還債

﹡匯豐表示上半年亞洲財富管理收入增２６％，冀年底前聘逾千名專才

﹡德信服務（０２２１５）超額配股權部分行使，多籌５１５６萬元

﹡醫脈通（０２１９２）超額配股權部分行使，多籌近６﹒３億元

﹡中電（００００２）助機場應用智能科技節能減碳

﹡港鐵（０００６６）非執董許正宇委任朱曼鈴為替任董事

﹡悅達國際控股（００６２９）委任鄭文鴻為聯席財務總監

﹡譽宴集團（０１４８３）股份簡稱將更改為「網譽科技」

﹡中糧家佳康（０１６１０）７月生豬出欄量為３５﹒４萬頭

﹡虎都（０２３９９）就成立汽車與摩托車後市場銷售聯營公司進行討論

﹡歐舒丹（００９７３）首財季銷售額按年升２７﹒７％

﹡雅生活服務（０３３１９）子公司收購濟南宏泰１００％份額，涉資

２﹒８２億元人民幣

﹡科軒動力控股（００４７６）正密切監察周氏訴訟，評估對集團之影響

﹡中駿集團（０１９６６）７月實現合同銷售金額按年升４％至約８０億元人

民幣

﹡光大綠色環保（０１２５７）關注電動車動力電池回收行業，派息維持穩定



《國企紅籌》﹡江蘇寧滬（１７７）最多２０億元人民幣購２０％紫金信託



《神州民企》﹡騰訊（００７００）起訴抖音不正當競爭獲賠６０萬元人民幣；騰訊否認微

視大規模裁員，與騰訊視頻整合後仍保持獨立發展

﹡傳比亞迪將購上汽乘用車，上汽集團表示不信謠、不傳謠

﹡比亞迪（０１２１１）於鹽城成立電池新公司，註冊資本５０００萬元人幣

﹡舜宇光學（０２３８２）７月手機鏡頭出貨量按年跌２２﹒９％至１﹒０５

億件



《中國要聞》﹡內地７月ＣＰＩ同比增幅收窄至１％，仍高於預期

﹡內地７月ＰＰＩ同比漲幅擴至９％，高於預期

﹡機構料７月社融、人幣新增貸環比腰斬，Ｍ２增速稍擴

﹡分析表示７月外貿放緩略超預期，下半年出口料仍具韌性

﹡統計局表示７月ＰＰＩ環比漲幅擴，原油煤炭價大幅上漲；７月核心ＣＰＩ

漲１﹒３％，食品價格降幅縮

﹡中證監表示啟動健全證券期貨基金經營機構專項治理工作；上市公司治理專

項行動第一階段自查任務完成

﹡中證監修改創業板ＩＰＯ與承銷特別規定，優化註冊制

﹡海航系三家Ａ股公司重整延期三個月

﹡官媒熱評：摩通等優質券商入華，帶來「鯰魚效應」

﹡國開行上半年發放貸款１﹒６９萬億元

﹡發改委表示本輪汽柴油價不作調整

﹡專項債發行進度慢，據報地方預留部分額度１２月發行

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡上海二手房再出新規，房貸審批執行「三價就低」原則

﹡惠州購房新政：新房三年限售，外市戶籍限購重點片區

﹡嚴查資金違規入市，廣東開１２張罰單涉逾千萬元罰款

﹡上海電氣等１５家Ａ股涉同一家公司壞帳接連爆雷

﹡工信部表示保護白酒文化遺產、深入白酒「三品」專項

﹡騰訊訴抖音侵權一審獲賠６０萬人幣，抖音表示將上訴

﹡中央網信辦表示深入推進攝像頭偷窺等黑產集中治理工作



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，據報台積電下半年２８納米不加價



《其他消息》﹡鄭若驊稱反外國制裁法列入基本法附件三最自然恰當

﹡消委會表示至今收到１０２宗涉及電子消費券投訴

﹡陳茂波稱使用消費券不設最低消費，不容額外收費

﹡譚耀宗稱反外國制裁法本地立法實施，外界毋須過慮

﹡教聯會等１１團體組教育專業聯盟，派１３代表參選

﹡陳家強報名參選金融界選委，朱太爭取連任金融服務界

﹡進出口界及批發零售等協調名單角逐選委會議席

﹡邱達根等１４人出戰科技創新界選委會選舉

﹡校長會呼籲港府立法禁電子煙，黃定光稱不能矯枉過正

﹡涉張貼海報恐嚇唐英傑案法官，物管經理還柙候訊

﹡中原十大屋苑周末僅錄９宗成交，創近半年新低

﹡深股通額度全日用近４６億元，陸股通止連續兩日淨流出；滬股通額度全日

用近３９億元，陸股通淨流入４５億元

﹡日媒表示國際奧委會強行舉辦東京奧運

﹡林鄭讚揚國家及香港運動員在奧運交出亮麗成績

﹡殘疾人士奧運會本月２４日開幕，本港２４名運動員參賽

﹡大灣區航空料１０月１日國慶日首航至北京，正等待牌照審批

﹡中聯辦王松苗稱深化市民對國家認知和國民身份認同是重大目標

﹡海洋公園水上樂園９月２１日開幕，成人門票３２０元

﹡德勤調查指逾八成受訪者經常使用手機網購物或實體店購物

﹡羅兵咸夥Ｏｎｅ Ｔｒｕｓｔ協助企業進行數據優化和合規

﹡舖王鄧成波家族以６﹒９５億元出售粉嶺勉勵龍中心

﹡港府賑災基金撥款近８５２萬援助河南省水災災民



《重拳監管》﹡ＶＩＰＫＩＤ停售境外課包、舊用戶不能續費境外課程

﹡再有１４款Ａｐｐ涉違規，存私隱不合規行為

﹡官媒批缺芯不是炒芯的理由，不合理漲價監管決不手軟



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗輸入確診，由羅馬尼亞及俄羅斯抵港

﹡澳門全民檢測結果呈陰性，當局決定不進行第二次檢測；初步判定現時社區

沒有傳染源，惟仍要密切監測；澳門確診患者生活和工作環境中８個樣本檢

測呈陽性

﹡台灣新增４宗本土確診，指揮中心建議維持二級警戒

﹡本港今起實施入境檢疫新安排，打針入境可縮短檢疫期

﹡林書豪從美國返上海確診新冠病毒

﹡長者「即日籌」打針周三起擴展至６０歲或以上人士

﹡科大要求師生上載疫苗接種或檢測紀錄，否則禁入校園

﹡香港郵務職工會建議當局把員工打針限期延遲

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