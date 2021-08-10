《運籌帷幄－梁業豪》本周港股有個好開始

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均尚屬顯著向淡。昨早（９日）港股開市前，美指期貨的走勢顯著向淡，港股順勢低開。

然而，個別板塊，如銀行股、保險股、地產股等甫開市即見買盤湧至，大戶買家爭相入市搶買，

符合「大市將由藍籌股買盤支持回升」這個筆者開市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內的預測。於全周

首個交易日即見港股試出了重要支持位，並見大市的上升動力增強，可以被視為本周的一個好開

始。

另一方面，根據筆者發明的「指數期貨大戶加權平均開倉水平」分析法，港股大市於本周五

（１３日）收市前的整體走勢多屬向上。至於下半月大市的表現，則視為好友大戶本周有否明顯

增強部署而言。因此，我們應繼續密切留意指數期貨未平倉合約變化，從中找出對港股後市的啟

示。昨天港股出現了曙光，希望好友會加倍努力，令短中期局勢正式轉好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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