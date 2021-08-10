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即市新聞

10/08/2021 09:58

《套期保值－蕭猷華》金價閃崩，因日本有大型基金沽售

　　《套期保值》現貨金昨天（９日）大跌，來得突然，昨日早上７時前短短幾分鐘，突如其來
的數億美元沽售黃金，金價裂口低開４０美元至１７２２美元，瞬間再跳水式下跌，跌穿
１７００美元，低見１６７７美元，由於亞洲交易時段尚未完全開啟，在成交薄弱環境下，市場
根本沒有能力承受大量的沽盤，導致金價跳水式下跌。從上周五（６日）前的收市價計，兩個交
易日累計暴跌１００美元。今早（１０日）亞洲交易時段金價回穩，在１７４５美元徘徊。

　　金價下跌其中一個原因是部分日本大型基金做了大量調倉活動，一邊沽售黃金，一邊買入收
益率回升的美債，由於近期日本１０年期國債收益率跌近零，所以他們必須進行利差套利交易。

　　與此同時，金價亦是延續上周五跌勢，美國７月就業數據好轉是觸發黃金下跌藥引，７月非
農新增職位增加９４﹒３萬份，失業率跌至５﹒４％，平均時薪上升４％，市場反應預期美國聯
儲局提前收緊貨幣政策。此外，金價跌破１７５０美元後，亦觸發大量止蝕盤。

　　筆者認為金價下跌主要是由於美債息率回升，導致持有黃金機會成本降低。美國聯儲局會否
短期公布縮減買債規模？最近愈來愈多美國官員指出，最快九月開始「縮表」，筆者認為本周美
國公布將會通脹指標，尤其重要，預期７月ＣＰＩ為０﹒５％，較６月０﹒９％為低；７月
ＰＰＩ為０﹒６％，同樣較６月的１％為低。

　　與此同時，美國每日新增超過１０萬宗Ｄｅｌｔａ變種病毒，會否影響經濟前景？仍未明朗
。筆者預期聯儲局在未肯定經濟復甦勢頭時，未必會冒險收緊貨幣政策。筆者認為美聯儲仍需觀
望多幾個月，確定疫情會否繼續蔓延、通脹會否回落，勞工市場能否持續改善，才會決定何時公
布縮減買債規模。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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