《專家之言－李偉傑》留意美國通脹數據，加息預期利銀行股追落後

《專家之言》中國國家統計局剛公布２０２１年７月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上

漲１％，漲幅較６月回落０﹒１％，仍高於市場預期的０﹒８％，而工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）按年上漲９％，高於預期８﹒８％，在ＰＰＩ高企下反映工業品上游價格上升壓力持

續，未來投資者需要留意內地對資源價格上升帶來的潛在政策轉變影響。除內地公布ＣＰＩ數據

外，外圍亦關注本周三（１１日）美國公布７月份通脹數據，首先在上周美國７月份非農就業人

數勝預期後，經濟活動期望進一步回暖，市場對７月份ＣＰＩ預料升５﹒３％，按月增長

０﹒５％，假若美國通脹維持高水平下，相信迫使聯儲局官員或市場意見，對美國未來減少買債

訂立時間表，以及風向將加大明年加息預期，因此預料近期對息口上漲受惠的銀行板塊帶來正面

推動作用，國際銀行股以及內銀股具有追落後能力，此外內地成交暢旺亦可為持續落後的內地券

商帶來反彈動力。



＊科技股對壞消息敏感度下降，惟只宜博反彈待政策穩定＊



另外，投資者較為喜愛的科技類股份，在內地監管政策持續下，投資信心雖然變得脆弱，但

股價近期亦未有再受監管壓力加大而出現７月的崩盤式下跌，反而一級一級開始見鬆綁，股價走

勢已經彷彿出現免疫力，對壞消息敏感度逐步下降，主因在於上周提及內地對企業可繼續使用可

變利益實體（ＶＩＥ）架構是吸引外資的重要方式，釐清了市場極度憂慮的狀況，因此受內地提

出整改等個別科技股，在每次壞消息公布後反而市場認為不明朗因素已反映，當然對企業未來長

遠盈利帶來影響暫時難以量化，因此現時科技股維持是博反彈，長倉仍有待未來政策穩定後重新

衡量。



＊官媒批經營者「炒芯」，料國策受惠股消息淡化後再落鑊＊



另一方面國策支持板塊亦見回吐，內地官媒《央視財經》發表文章，指出芯片荒困擾汽車市

場多時，希望所有經營者自律，不要囤積居奇，抬高價錢，因此上周炒作的國策受惠股份例如晶

片股、體育用品股和新能源股份，同步地出現深度調整，預料市場震盪未必太長久，估計在本周

中期消息淡化後，資金會再次進行追捧，另外港股波動區間本周將向上移動，下方支持位在

２５８００點，以高位預料在２６８００點至２７０００點附近見阻力。

《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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