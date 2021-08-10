【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片，惟逾四億資金狂沽

２ 《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１０日報道》全球半導體短缺問題持續多時，中國也不例外。

為了加快提升芯片自給自足的能力，廣東省最新公布，要打造半導體及集成電路全產業鏈，料在

２０２５年產業收入達６﹒６萬億元人民幣。雖然扶持政策出台，但半導體股未見興奮，卻遭資

金拋售。分析認為，政策固然利行業發展，惟半導體股近期升勢過急，借勢回調屬正常現象。



＊廣東省扶持半導體產業 料２０２５年收入達６﹒６萬億元人民幣＊



廣東省政府日前印發《廣東省製造業高質量發展「十四五」規劃》，以廣州、深圳、珠海為

核心，打造涵蓋設計、製造、封測等的半導體及集成電路全產業鏈。規劃支持各地區建設製造業

創新中心和發展配套產業。

《規劃》亦提出，到２０２５年，產業收入將達６﹒６萬億元人民幣，以２０１９年收入達

４﹒３萬億計，即年複合增長率達１１％。製造業增加值佔ＧＤＰ比重維持在３０％以上，高技

術製造業增加值佔規模以上工業增加值的比重達３３％。規模以上製造業企業研發經費支出，佔

營業收入比重達２﹒３％。



＊市場借政策出貨獲利 逾４億資金沽中芯、華虹＊



不過，市場似乎趁政策出台出貨獲利。中芯國際（００９８１）和華虹半導體（０１３４７

）開市初段最多插逾３％，惟其後跌勢輕微收窄，半日分別跌２﹒８及２﹒４％，報２６元及５

０﹒１５元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，在上午交易時段，中芯錄得約３﹒４７億元淨主動賣

出，佔成交金額達２４％，規模不容忽視。雖然淨主動賣出規模較上日的５﹒５億元略為減少，

但仍較過去五天平均的約８１６６萬元多，反映資金仍未停止「散水」。另外，大戶資金動向同

樣反映中芯沽壓沉重。大戶，即單宗成交金額大於１００萬元，主動買沽比率２９：７１，屬不

理想數字，反映資金於高位沽貨。

華虹半導體亦出現走資跡象。半日股份錄得約３９９３萬元資金淨主動賣出，較過去五天平

均的約１６２萬元顯著增加。不過，大戶主動買沽比率為４７：５３，雖然數據不理想，但表現

仍優於中芯。



＊官媒日前批芯片短缺源於囤貨炒賣＊



官媒近期連番針對網絡遊戲、奶粉等行業作批評，最新半導體行業亦被點名批評。日前央視

財經評論員文章指出，「芯片荒」令多家車企停產或減產。而目前汽車晶片價格普遍上漲１０至

２０倍，是由於部分經銷商惡意漲價，引發市場價格混亂。文章強調「缺芯」不是「炒芯」的理

由，強調監管部門絕不手軟遏制價格違法行為，並希望行業加強自律，不囤積居奇，不哄擡價格

，維護市場價格穩定。



＊黃瑋傑：廣東省藉半導體產業推ＧＤＰ 官媒評論針對經銷商＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎ

ｇ》上表示，半導體產業屬高增值板塊，收入增長和貢獻較傳統勞力密集工業高。地方政府加快

產業發展不但能配合國策，更重要是推動當地生產總值（ＧＤＰ）增長。他預料地方政府將相繼

推出不同優惠，吸引科企進駐產業園，帶動就業，希望能在國策推動下分一杯羹。

至於近期官媒的「缺芯不是炒芯理由」論，黃瑋傑認為，該評論不是針對中芯、華虹等上游

行業，而是為汽車、手機、家電廠提供晶片的中游經銷商，料對中芯、華虹的影響不大。若晶片

囤貨情況緩和甚至消失，對晶片供需帶來正面作用，上游企業固然受惠。



＊黃瑋傑：長期看好半導體股 首選中芯＊



個股部署策略方面，黃瑋傑看好中芯，選股「任君選擇」。他解釋，雖然它們的股價近期衝

高後回調，但仍處於７月開始的上行通道，走勢一浪比一浪高，仍屬強勢股。不過，進取投資者

需留意股份短期能否守穩１０天線。他建議中芯止蝕位應設在２５﹒５元，目標價則是３０至３

２元。

事實上，半導體股自上月大市震盪後便成資金避風港，帶動中芯和華虹股價在過去半個月分

別由低位累升逾三成及四成。

