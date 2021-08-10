【企業盈喜】天平道合（０８４０３）半年收益及毛利同增長

《經濟通通訊社１０日專訊》天平道合（０８４０３）公布，截至６月３０日止六個月業績

扭虧為盈乃主要由於展覽服務行業復甦背景下收益及毛利增長。期間，集團管理及統籌合共５２

項展覽及活動項目、４項展廳項目及１項廣告項目，為公司收益貢獻合共約６０９７萬元（人民

幣﹒下同），較去年同期增加１８８６萬元或４４﹒７９％。公司毛利較去年同期增加約６０６

萬元至約７８６萬元。（ｗａ）

