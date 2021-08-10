【企業盈喜】樂亞國際（８１９５）料季度淨利潤增長至少５００％

《經濟通通訊社１０日專訊》樂亞國際（０８１９５）預期，截至６月３０日止三個月歸屬

於權益持有人的綜合淨利潤將較上年同期增長至少５００％。董事會認為，綜合淨利潤之有關增

長乃主要歸因於財商及投資教育業務之顯著增長。

季度業績計劃於８月１３日刊發。（ｗａ）

