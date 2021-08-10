【企業盈喜】聯旺集團（０８２１７）料季度虧轉盈６８０萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》聯旺集團（０８２１７）預期，截至６月３０日止三個月錄得
公司擁有人應佔溢利約６８０萬元，上年同期公司擁有人應佔虧損約為２００萬元。預期獲利乃
主要由於（ｉ）營業額由上年同期的毛虧轉為毛利；（ｉｉ）按公平值計入損益之金融資產的未
變現公平值收益；及（ｉｉｉ）行政及其他經營開支減少所致。
季度業績公告預計將於８月１３日或前後刊發。（ｗａ）
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