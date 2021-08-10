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10/08/2021 08:10

《新股上市》心瑋醫療（０６６０９）招股，入場費約８６３６元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》心瑋醫療－Ｂ（０６６０９）在港上市，發售６６０﹒１８５
萬股Ｈ股，當中一成在港公開發售，九成國際發售。香港公開招股由今日起至本周五（１３日）
中午，每手５０股，招股價１６０元至１７１元，入場費約８６３６﹒１６元，８月２０日掛牌
。聯席保薦人高盛及中金公司。
　　心瑋醫療是一家創新型神經介入醫療器械公司，產品組合包括神經介入及心臟醫療器械。
　　心瑋醫療引入多名基石投資者合共認購６６００萬美元（約５﹒１３億港元）股份，當中包
括清池資本、博裕資本、Ｏｃｔａｇｏｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、Ａｓｐｅｘ　
Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ、Ｓａｇｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ、
Ｓｕｐｅｒｓｔｒｉｎｇ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ、Ｔｈｅ　
Ｖａｌｌｉａｎｃｅ　Ｆｕｎｄ、ＬＹＦＥ　Ｃａｐｉｔａｌ、３Ｗ　Ｆｕｎｄ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ及Ｇｏｌｄｓｔｒｅａｍ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｆｏｃｕｓ　
Ｆｕｎｄ。
　　假設每股定價為１６５﹒５元（即招股價範圍中位數），該公司所得款項淨額約９﹒８０６
億元，約４５﹒３％分配至核心產品研發、生產及營銷，約３９﹒９％用於管線內的其他在研產
品。（ｅｃ）

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