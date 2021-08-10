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10/08/2021 09:26

【企業盈喜】百利達（０８１７９）料半年虧轉盈最多２００萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》百利達集團（０８１７９）預期截至今年６月底止六個月公司
擁有人應佔溢利１００萬至２００萬元，而上年同期錄得虧損約９８０萬元。預期由虧轉盈，主
要歸因於葡萄酒貿易業務銷售增加，僱員福利開支下降，並無商譽減值，並無購股權開支，以及
並無贖回承兌票據之虧損。
　　該公司８月１３日公布業績。（ｅｃ）

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