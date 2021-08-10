《盤後部署》整體港股依然偏弱僅超跌反彈，料二萬七見阻力

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚中概股ＡＤＲ造好，且見市場恐慌氣氛緩和，恆指波動指

數亦見回落，帶動港股高開１７３點報２６４５６點。未幾，ＡＴＭＸＪ見買盤，加上地產股、

石油股撐市，帶動港股一度高見２６６１０點，彈３２７點。最終港股收報２６６０５點，升３

２２點或升１﹒２３％，主板成交１６０７﹒８７億元。國企指數報９４９９點，升１８５點或

升１﹒９９％。恆生科技指數報６８３０點，升１６５點或升２﹒４８％。

Ａ股同樣造好。上證綜合指數報３５２９點，升３５點或升１﹒０１％，成交５５３４﹒４

０億元人民幣。深證成份指數報１５０５７點，升１１６點或升０﹒７８％，成交７９０６﹒６

４億元人民幣。



＊港股或待業績期後才出新方向＊



恆指本日反彈３２２點，再次進入約２６８００至２７０００點阻力區。縱使恆指於底部約

２４７４８點反彈約２０００點，但是否短期見底仍有數點需留意。

首先，中線市場寬度（股價高於５０天線比率）表現依然較差。截止上日止，港股僅有３６

％的股票之股價高於５０天線。升跌比例方面，雖然大市反彈逾３００點，惟整體大市及恆生指

數成分股的上升比例分別為５６％及５０％，反映不少個股走勢仍偏弱。

此外，港股此輪走高之勢甚有科技股超跌反彈味道；加上早前熱炒的新能源相關股及汽車股

回吐，反映港股並非處於百花齊放的升市，僅屬於資金普通輪動產生的效應，有「執科技股屍體

」之勢，料非資金重新看好大市而入市。

技術走勢方面，恆指本日再次進入約２６８００至２７０００點的阻力區。能否進一步向上

突破，需留意短期能否以大陽燭大成交衝關。惟基於上述原因，筆者短期不會過份好看恆指的反

彈力度，短線料於２５８００至２７０００點區間上落，恆指或待業績期後才可走出新方向。（

ｋｓ）

