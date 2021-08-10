《台股攻略－黃振宇》電子傳產股走勢疲弱，台股維持震盪

《台股攻略》因Ｄｅｌｔａ變種病毒肆虐，昨晚（９日）道指、標普指數均下跌，僅納指上

揚，而台股今日（１０日）亦受到拖累而高開低收，加權指數以１７４９２點開市，最高曾升至

１７５２５點，惟電子權值股走勢普遍呆滯，而早段上漲的航運股於午市時受到沽壓，令大市雪

上加霜，大市最低下探至１７３０５點，大跌１８０點，最終收報１７３２３﹒６４點，跌

１６１﹒５１點，成交金額為３５００﹒６６億元（新台幣．下同）。

電子權值股普遍下跌，台積電收５９１元，跌０﹒７％；鴻海及聯電跌勢沉重，雙雙下跌超

過３％收市，分別收１０８﹒５０元及５９﹒８０元。近來走勢相對疲弱的大立光今日除凈，每

股獲派９１﹒５０元現金股息，創歷年新高，中段曾升至２７９０元，惟後來隨著大市回落而震

盪走低，最終收２７４０元，微升０﹒４％。至於先前受追捧的ＬＥＤ、記憶體、被動元件、

ＰＣＢ板塊亦普遍遭到沽壓，但ＡＢＦ載板股則走勢分歧，欣興下跌近３％、景碩逆市升近３％

、南電則微跌０﹒４％，分別收１４１元、１８１元及４０１元。長榮及萬海報盈喜，刺激相關

股份早段造好，長榮更一度升至１４８﹒５０元高位，惟於高位遇上沽壓，股價倒頭下跌超過

２％，收１３９﹒５０元；萬海及陽明同樣收跌近２％，分別收２２５元及１３０元。散裝航運

股方面，台驊投控上半年每股淨利達１６﹒７５元，盤中一度升超過７％，最終收１８７元，升

２％。

後市展望，電子及傳產股走弱，大市缺乏方向，預期台股將維持震盪整理格局。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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