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即市新聞

10/08/2021 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》指數期貨小時圖形勢顯著向好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金
融業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為香港電訊
（０６８２３）、匯控（００００５）與招商銀行（０３９６８），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
快手（０１０２４）、安踏體育（０２０２０）與恆生銀行（０００１１）。
　　今早（１０日）恆指期貨高開，好友的表現反映出他們依然有意再攻，雖則港股於短期反彈
浪高位的阻力已告增大。小時圖上，成功下試保歷加通道中軸支持後，價位掉頭挑戰通道頂部阻
力。然而，於通道頂部轉為上移前，市況只會反覆橫行，無力顯著往上突破。可喜者，為圖上５
個主要技術分析指標均屬利好，即市形勢現對好友明顯有利。另一方面，國指期貨小時國的局勢
相若。至於科指期貨小時圖，則喜見ＭＡＣＤ發出了「熊牛」買入訊號。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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