《窩輪豪情－梁業豪》指數期貨小時圖形勢顯著向好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金

融業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為香港電訊

（０６８２３）、匯控（００００５）與招商銀行（０３９６８），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

快手（０１０２４）、安踏體育（０２０２０）與恆生銀行（０００１１）。

今早（１０日）恆指期貨高開，好友的表現反映出他們依然有意再攻，雖則港股於短期反彈

浪高位的阻力已告增大。小時圖上，成功下試保歷加通道中軸支持後，價位掉頭挑戰通道頂部阻

力。然而，於通道頂部轉為上移前，市況只會反覆橫行，無力顯著往上突破。可喜者，為圖上５

個主要技術分析指標均屬利好，即市形勢現對好友明顯有利。另一方面，國指期貨小時國的局勢

相若。至於科指期貨小時圖，則喜見ＭＡＣＤ發出了「熊牛」買入訊號。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

