【虛幣世界】美國戲院ＡＭＣ料年底前接受比特幣支付門票

《經濟通通訊社記者李皆穎１０日專訊》美國影院ＡＭＣ行政總裁Ａｄａｍ Ａｒｏｎ在財
報電話會議上表示，公司將在年尾前接受比特幣支付門票及優惠票，目前公司正探索加密貨幣的
初步階段，公司對於這門有利可圖的商機感到興趣。但該位ＣＥＯ未有交代用甚麼技術處理付款
。
Ａｒｏｎ表示，ＡＭＣ還將在２０２１年底前開始接受Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ和Ｇｏｏｇｌｅ
Ｐａｙ付款。該公司在美國擁有５９３家影院，在美國以外的地方擁有３３５家影院。
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元 冀2024年建成體院新大樓
|財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價 大行續唱好
|香港政情10/08/2021
【香港政情】林鄭：選委會選舉共收885份報名 反應相當踴躍
|專訪10/08/2021
【專訪】陶冬：中國呼喚單項科技冠軍 尋求「專精特新」（有片）
|開市Good Morning10/08/2021
黃瑋傑：舜宇開市初段倒跌 維持原判220－223元買入 止蝕207元
|中國故事09/08/2021
《神州經脈》PPI重返逾十年高 監管嚴打炒芯 滬指衝擊三千五
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰