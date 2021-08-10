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10/08/2021 11:01

【虛幣世界】美國戲院ＡＭＣ料年底前接受比特幣支付門票

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１０日專訊》美國影院ＡＭＣ行政總裁Ａｄａｍ　Ａｒｏｎ在財
報電話會議上表示，公司將在年尾前接受比特幣支付門票及優惠票，目前公司正探索加密貨幣的
初步階段，公司對於這門有利可圖的商機感到興趣。但該位ＣＥＯ未有交代用甚麼技術處理付款

　　Ａｒｏｎ表示，ＡＭＣ還將在２０２１年底前開始接受Ａｐｐｌｅ　Ｐａｙ和Ｇｏｏｇｌｅ
　Ｐａｙ付款。該公司在美國擁有５９３家影院，在美國以外的地方擁有３３５家影院。

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