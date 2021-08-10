《談國論企－黎偉成》中國出口增長續放緩存憂

《談國論企》中國的進出口在２０２１年前７個月同比保持相對較快的增長，特別是出口，

更由高技術高設備等產品的一般貿易大項所帶動，足顯政府力促科技及相關產品創新的政策，不

僅強化商品外銷的能力，更確保國民經濟穩中有進長期發展。即使新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９的

變種病毒Ｄｅｌｔａ，在美歐以至亞洲多地肆虐，甚至對中國社會造成威脅，相信中國會嚴控外

與內的疫情，加強產銷滿足內需，穩經濟、保就業。



＊美歐經濟消費進口轉弱乃再受困惡疫＊



來自中國海關總署的最新資料，中國的進出口貿易於２０２１年１－７月份累計２１﹒３４

萬億元（人民幣．下同），同比增長２４﹒５％，相對於上半年１８﹒０６萬億元同比增長

２７﹒１％少增２﹒６個百分點，尚可，因二季度及一季度的平均增長分別為２４﹒８％與

２９﹒２％；問題在於７月份的進出口３﹒２７萬億元僅增１１﹒５％，較６月份３﹒２９萬億

元的２２％升幅少增１０﹒５個百分點，及受困於出口１﹒８２萬億元同比增長明顯收縮至僅８

﹒１％，較對上一個月的６月份所增２０﹒２％少增凡１２﹒１個百分點之普，顯然受到製造業

今年以來所接的出口新訂單不斷縮減的影響。

據中國國家統計局的製造業採購經理指收ＰＭＩ的數字，出口新訂單分類指數於２０２１年

１－４月份略高於臨界點，而尚保持輕微擴張形態，衍生的結果，是出口於７月份只有單位數字

的增長。引人以憂，是出口新訂單分類指數於５月份滑落２﹒１個百分點至４８﹒３，６月份為

４８﹒１和７月份下跌至４７﹒４，即：最近３個月不僅皆陷收縮水平，更嚴重的是逐月回落，

意味中國的出口在下半年的增幅，有可能進一步收窄。

製造業出口及新訂單呈現每下愈況威脅之因，乃（一）新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫來自

印度的變種病毒Ｄｅｌｔａ之毒株Ｌ４５２Ｒ夠惡，在中國開始有輕度蔓延，據傳有個別城市得

暫封城，而Ｄｅｌｔａ變種成Ｄｅｌｔａ Ｐｌｕｓ更在美國、歐洲甚至亞洲若干地方肆虐，新

一波的衝擊似乎逼在眉睫，當然使歐美重啟經濟受到嚴重衝擊，有可能重新採取收緊社交距離的

措施，故各地的進口、推發商落單訂貨的態度及策略，也就變得審慎。

同樣重要的問題，是（二）以美國為主的世界經濟和就業情況，似活非活、似穩非穩，使消

費者的消費購物態度日益審慎。

從中國與各主要市場的雙邊貿易數據，可以較為具體的看到世界經濟和市場需求有逐步回落

傾向，惹人注目的是（Ｉ）對美國的進出口，於２０２１年１－７月份累計達２﹒６２萬億元，

同比無疑大增２８﹒９％，卻比上半年的３４﹒６％升幅少增５﹒７個百分點；其中中國（ｉ）

對美的出口１﹒９６萬億元增２５﹒９％和（ｉｉ）進口美國貨升３８﹒８％，遠低於１－６月

份分別增長的３１﹒７％與４３﹒９％，而（ｉｉｉ）對美的貿易順差１﹒３萬億元，同比大幅

增長逾２０﹒２％。特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和打壓之效，反而美國人民在

惡疫衝擊底下得增價廉物美的中國貨，拜登保特魔劣策，差矣！



＊中國對美雙邊貿易續增顯美貿戰失敗＊



至於中國對另三個主要市場的雙邊貿易，於１－７月份的增幅同樣低於１－６月份，如

（ＩＩ）對東盟的進出口３﹒１２萬億元，同比增長２４﹒６％，其中中國對東盟的出口

１﹒７２萬億元同比增長２３﹒６％，有貿易順差０﹒３２萬億元。（ＩＩＩ）對歐盟進出口２

﹒９６萬億元同比增２３﹒４％，輸歐商品１﹒７９萬億元上升２２﹒２％，和（ＩＶ）對日本

進出口１﹒３７萬億元同比增長１２﹒６％，中國輸入日貨７６８８﹒９億元的增幅達

１６﹒６％，出口增８﹒７％，有逆差１６３９﹒１億元。

正正因為美歐以至亞洲等地的疫情再度惡化，外圍的經濟環境存在相當多變數甚至壓力，故

中國近期開始調整經濟發展策略，並可見之於中共中央政治局於２０２１年７月３０日的會議，

部署下半年的經濟工作時，指出要堅持穩中求進的工作總基調，要完整、準確、全面貫徹新發展

理念，做到「深化供給側結構性改革，加快構建新發展格局，推動高質量發展」，更「要做好宏

觀政策跨周益調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性」，以統籌做好今明兩年宏觀政策

銜接，保持經濟運行在合理區間。相信中國是可以穩定和強化已納入復甦軌道的經濟。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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