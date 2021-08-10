《異動股》傳多間企業有意入股恒大汽車及恒大物業，恒大開漲７％

《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，多家具有實力的國資及民企正與恆大（０３３３

３）商討入股恆大汽車（００７０８）及恆大物業（０６６６６），預計合作將會很快落實。

恆大開升６﹒９５％，報５﹒８５元，破十天線（５﹒５１５元），成交約９２萬股，涉資

５３７萬元。現價計暫連升兩日，累計升幅１２﹒５％。

恆大汽車升８﹒０２％，報１３﹒２元，破十天線（１２﹒３８６元），現價計暫連升２日

，累計升幅１１﹒８６％。

恆大汽車預期截至６月３０日止中期淨虧損約４８億元人民幣，比去年同期淨虧損約２４．

５億元人民幣有所擴大。主因拓展新能源汽車業務，處於投入階段，購買固定資產及設備，研發

等相關費用增加及利息支出。

恆大物業開升９﹒７１％，報６﹒１元，現價計暫連升２日，累計升幅２０﹒３２％。

持有恆大５﹒９６％股份的華置（００１２７）平開，報３﹒０５元。

現時，恆生指數報２６４５６，升１７３點或升０﹒６６％，主板成交２９﹒９８億元。

國企指數報９３９４，升８０點或升０﹒８６％。恆生科技指數報６７７３，升１０８點或升１

﹒６２％。

即月期指新報２６３４６，升１２９點，低水１１１點。即月國指期貨報９３６４，升６８

點，低水３０點。即月科指期貨新報６７７３，升１０７點，低水１０點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ５﹒８５元 升６﹒９５％

恆大汽車（００７０８） １３﹒２０元 升８﹒０２％

盛京 （０２０６６） ６﹒９０元 無升跌

恆大物業（０６６６６） ６﹒１０元 升９﹒７１％

恆騰 （００１３６） ４﹒３４元 升２﹒３６％

華置 （００１２７） ３﹒０５元 無升跌

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（ｎｓ）

