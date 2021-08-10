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即市新聞

10/08/2021 09:23

《異動股》傳多間企業有意入股恒大汽車及恒大物業，恒大開漲７％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，多家具有實力的國資及民企正與恆大（０３３３
３）商討入股恆大汽車（００７０８）及恆大物業（０６６６６），預計合作將會很快落實。
　　恆大開升６﹒９５％，報５﹒８５元，破十天線（５﹒５１５元），成交約９２萬股，涉資
５３７萬元。現價計暫連升兩日，累計升幅１２﹒５％。
　　恆大汽車升８﹒０２％，報１３﹒２元，破十天線（１２﹒３８６元），現價計暫連升２日
，累計升幅１１﹒８６％。
　　恆大汽車預期截至６月３０日止中期淨虧損約４８億元人民幣，比去年同期淨虧損約２４．
５億元人民幣有所擴大。主因拓展新能源汽車業務，處於投入階段，購買固定資產及設備，研發
等相關費用增加及利息支出。
　　恆大物業開升９﹒７１％，報６﹒１元，現價計暫連升２日，累計升幅２０﹒３２％。
　　持有恆大５﹒９６％股份的華置（００１２７）平開，報３﹒０５元。
　　　現時，恆生指數報２６４５６，升１７３點或升０﹒６６％，主板成交２９﹒９８億元。
國企指數報９３９４，升８０點或升０﹒８６％。恆生科技指數報６７７３，升１０８點或升１
﹒６２％。
　　即月期指新報２６３４６，升１２９點，低水１１１點。即月國指期貨報９３６４，升６８
點，低水３０點。即月科指期貨新報６７７３，升１０７點，低水１０點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　５﹒８５元　　　升６﹒９５％
　　恆大汽車（００７０８）　　１３﹒２０元　　　升８﹒０２％
　　盛京　　（０２０６６）　　　６﹒９０元　　　無升跌
　　恆大物業（０６６６６）　　　６﹒１０元　　　升９﹒７１％
　　恆騰　　（００１３６）　　　４﹒３４元　　　升２﹒３６％
　　華置　　（００１２７）　　　３﹒０５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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