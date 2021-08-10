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10/08/2021 13:39

【政策解讀】天風證券：若政策發力幾家抬，降息概率進一步降低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人行周一（９日）發布二季度貨幣政策執行報告稱，下一階段
將統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性；要增強宏觀政
策自主性，根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏；保持宏觀槓桿率基本穩定。
　　天風證券固收研究孫彬彬團隊認為，報告整體了延續政治局會議的觀點，強調前瞻性、有效
性和自主性，並且突出預期管理。雖然考慮疫情和外部因素，在跨周期設計之下未來貨幣保持數
量寬鬆基本明確，但基於後續宏觀經濟與宏觀政策的組合運用判斷未來更大可能是量寬價平，人
行價格工具可能還是會審慎使用。更重要的是，如果後續出現政策發力幾家抬的情況，那麼降息
的概率將會進一步降低。
　
＊關注貨幣供應與未來物價壓力＊
　
　　人行對經濟形勢的判斷基本延續了政治局會議的觀點，重點還是突出就業，同時仍然關注貨
幣供應與未來物價壓力。當然經濟與物價之間，人行選擇自然是前者，就業是關鍵。
　　展望下半年，人行提到要「加強對財政收支、政府債券發行、主要經濟體貨幣政策調整等不
確定性因素的監測分析」，這也意味著在未來地方債出現供給壓力時，央行在數量上會有相應對
沖。不過，此次人行特意提及發達國家疫情後貨幣與財政的組合對於通脹壓力的影響，預料財政
發力背景下，貨幣會保持合理適度。
　　目前一般貸款加權利率是歷史低點，人行反復重申督促銀行將政策紅利傳導實體，同時要求
「引導市場利率圍繞政策利率上下波動」，這可能意味著有ＬＰＲ下調但無政策利率引導，當前
ＣＤ利率持續大幅低於ＭＬＦ利率的情況可能難以延續。（ｅｗ）

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