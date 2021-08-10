  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/08/2021 12:45

《午市前瞻》中央消息面混沌，料港股阻力位於２６７００點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恆生指數半日收市報２６３５９，升７６點或０﹒２９％，主
板成交８３３﹒４４億元。恆生中國企業指數報９３８６，升７２點或０﹒７８％。恆生科技指
數報６７５６，升９１點或１﹒３７％。

＊連敬涵：舜宇光學支持位２１０元＊

　　港股走勢趨向平穩。勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，對市場
而言，中國政府的立場混沌。認為上周《經濟參考報》發文稱遊戲為「精神鴉片」，但其後將相
關文章刪除，當中可能是涉及派系鬥爭，無法協調各方面意見所造成的後果；類似例子有市傳中
證監會上月尾與國際投資銀行高層舉行會議，試圖緩解市場憂慮；抑或想震走外資炒友。中共二
十大將（第二十屆全國代表大會）於明年舉行，按慣例會產生新一屆領導班子，屆時內部人事競
爭將是市場焦點。
　　他表示，中央政策的主調無疑是力谷三孩政策，嘗試創造對兒童有利的環境。對科技股而言
，股價對政府政策的敏感度將下降，這輪調整或已見底，但不代表具備足夠反彈力度。料恆指阻
力位於２６７００點，支持位２５８００點。
　　舜宇光學（０２３８２）７月手機鏡頭出貨量按年下降近２３％，市場憂慮手機市場轉差，
連敬涵認為市場仍在等候新ｉＰｈｏｎｅ登場，相關事項會反映在本月和９月手機鏡頭出貨量，
舜宇光學暫２１０元有支持，若能重返２２３元以上，股價則傾向平穩。（ｎｓ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/08/2021
【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片　惟逾四億資金狂沽
財經熱話10/08/2021
傳洽售子公司股權進展順利 恒大系股份全線上升
香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元　冀2024年建成體院新大樓
財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價　大行續唱好
香港政情10/08/2021
【香港政情】林鄭：選委會選舉共收885份報名　反應相當踴躍
專訪10/08/2021
【專訪】陶冬：中國呼喚單項科技冠軍　尋求「專精特新」（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Smartol 腦活益12天旅行裝

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金