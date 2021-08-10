《午市前瞻》中央消息面混沌，料港股阻力位於２６７００點

《經濟通通訊社１０日專訊》恆生指數半日收市報２６３５９，升７６點或０﹒２９％，主

板成交８３３﹒４４億元。恆生中國企業指數報９３８６，升７２點或０﹒７８％。恆生科技指

數報６７５６，升９１點或１﹒３７％。



＊連敬涵：舜宇光學支持位２１０元＊



港股走勢趨向平穩。勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，對市場

而言，中國政府的立場混沌。認為上周《經濟參考報》發文稱遊戲為「精神鴉片」，但其後將相

關文章刪除，當中可能是涉及派系鬥爭，無法協調各方面意見所造成的後果；類似例子有市傳中

證監會上月尾與國際投資銀行高層舉行會議，試圖緩解市場憂慮；抑或想震走外資炒友。中共二

十大將（第二十屆全國代表大會）於明年舉行，按慣例會產生新一屆領導班子，屆時內部人事競

爭將是市場焦點。

他表示，中央政策的主調無疑是力谷三孩政策，嘗試創造對兒童有利的環境。對科技股而言

，股價對政府政策的敏感度將下降，這輪調整或已見底，但不代表具備足夠反彈力度。料恆指阻

力位於２６７００點，支持位２５８００點。

舜宇光學（０２３８２）７月手機鏡頭出貨量按年下降近２３％，市場憂慮手機市場轉差，

連敬涵認為市場仍在等候新ｉＰｈｏｎｅ登場，相關事項會反映在本月和９月手機鏡頭出貨量，

舜宇光學暫２１０元有支持，若能重返２２３元以上，股價則傾向平穩。（ｎｓ）

