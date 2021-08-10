【北水炒Ｄ乜】淨流入６７億人幣，續買騰訊沽港交所

《經濟通通訊社１０日專訊》恆指高開１７３點，報２６４５６點。最高升３２７點報

２６６１０點，最低跌１４４點報２６１３８點。恆指收報２６６０５點，升３２２點或

１﹒２３％。

按額度計算，北水全日淨流入６７億元人民幣，增加３８％。北水淨買入最多的個股依次是

騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、華潤啤酒（００２９１）；淨賣出最多的依次

是香港交易所（００３８８）、中芯國際（００９８１）、安踏體育（０２０２０）。

主板成交１６０７﹒８７億元增加９％。其中港股通成交４３３﹒１億元，佔總成交

２６﹒９％。



＊騰訊股價裂口高開高收＊



港交所正就數據治理向騰訊有份投資的微醫展開詢問，並要求對方確認公司的數據處理做法

符合中國規定。報道引述消息人士指，微醫正與網信辦就數據展開討論，並正要求對方提供關於

討論的書面證明

，以證明微醫符合相關規定。微醫計劃向港交所遞交更新後的盈利資料，並計劃最快在９月上市

，但最終仍取決定港交所決定及市場狀況。

騰訊與港交所股價走勢各異。今日騰訊控股升５﹒３３％報４８６﹒２元，北水淨買入３１

﹒８億元。美團升８﹒４４％報２３９元，北水淨買入１８﹒６億元。華潤啤酒升４﹒５９％報

６４﹒９元，北水淨買入３﹒８億元。香港交易所跌１﹒０６％報５１５﹒５元，北水淨賣出８

﹒８億元。中芯國際跌２﹒６２％報２６﹒０５元，北水淨賣出６﹒８億元。安踏體育升３﹒６

８％報１７２元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３１﹒８４

美團 （０３６９０） １８﹒５７

華潤啤酒 （００２９１） ３﹒７６

吉利汽車 （００１７５） ３﹒６９

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２７



淨沽出最多港股：

香港交易所 （００３８８） －８﹒７８

中芯國際 （００９８１） －６﹒７７

安踏體育 （０２０２０） －２﹒２４

中國移動 （００９４１） －０﹒０８

小米集團 （０１８１０） －０﹒０６

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