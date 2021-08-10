《美元走勢－羅明立》美國ＣＰＩ若強勁，美匯指數望挑戰９３﹒５

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒５０ １１０﹒２５ １１０﹒３８

歐元╱美元 １﹒１７４３ １﹒１７２４ １﹒１７３８

英鎊╱美元 １﹒３８７３ １﹒３８３４ １﹒３８４８

美元╱瑞郎 ０﹒９２１８ ０﹒９１８８ ０﹒９２００

美元╱港元 ７﹒７８３９ ７﹒７８１１ ７﹒７８２９

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《美元走勢》歐元區８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數為２２，不及預期，變種病毒進一步

擴散，令投資者的樂觀預期下降。歐元跌至１﹒１７３０，接近３月底的支持位１﹒１７００。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，從最新的美國非農數據證明，當地經濟改善速度比預期更快，

局方正接近要開始減少買債規模的時候，他預計在第四季開始縮減購債規模。另外，有兩位美聯

儲官員也對經濟的恢復發表更為正面的言論。美國明天（１１日）公布的消費物價指數

（ＣＰＩ）若維持強勁，美元指數將挑戰９３﹒５０，上破的話會是美元技術性重大的利好。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７２０ １﹒１７９０ １﹒１６８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒２５８５ １﹒２５００ １﹒２６２５

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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