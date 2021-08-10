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即市新聞

10/08/2021 17:20

《美元走勢－羅明立》美國ＣＰＩ若強勁，美匯指數望挑戰９３﹒５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒５０　　　１１０﹒２５　　　１１０﹒３８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４３　　　１﹒１７２４　　　１﹒１７３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８７３　　　１﹒３８３４　　　１﹒３８４８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２１８　　　０﹒９１８８　　　０﹒９２００
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８３９　　　７﹒７８１１　　　７﹒７８２９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐元區８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數為２２，不及預期，變種病毒進一步
擴散，令投資者的樂觀預期下降。歐元跌至１﹒１７３０，接近３月底的支持位１﹒１７００。
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，從最新的美國非農數據證明，當地經濟改善速度比預期更快，
局方正接近要開始減少買債規模的時候，他預計在第四季開始縮減購債規模。另外，有兩位美聯
儲官員也對經濟的恢復發表更為正面的言論。美國明天（１１日）公布的消費物價指數
（ＣＰＩ）若維持強勁，美元指數將挑戰９３﹒５０，上破的話會是美元技術性重大的利好。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７２０　　　１﹒１７９０　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒２５８５　　　１﹒２５００　　　１﹒２６２５
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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