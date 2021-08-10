【企業盈喜】千百度料中期扭虧為盈賺不少於３５００萬人民幣

《經濟通通訊社１０日專訊》千百度（０１０２８）公布，集團預期截至２０２１年６月
３０日止六個月錄得股東應佔溢利不少於約３５００萬元人民幣，對比去年同期則錄得股東應佔
虧損。
扭虧為盈主要由於２０１９冠狀病毒疫情於中國受控，集團全面恢復運營，使集團之收益較
去年同期大幅增加約１﹒４億元人民幣；以及集團採取了控制經營成本之措施，尤其是關閉對集
團產生虧損或收益甚微之部分店舖或門店。（ｃｗ）
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