《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》引述知情人士報道，債務纏身的中國恆大集團
（０３３３３）正與國資和民企洽商出售恆大汽車（００７０８）和恆大物業（０６６６６）的
股權，而且談判「進展順利」。恆大拒絕就消息置評。
消息透露，恆大目前也在為一大部分的深圳城市更新項目尋找買家。其中一位消息人士指，
恆大正在與國企商談，討論內容包括這些項目的出售和合作。
根據恆大２０２０年報，該公司在深圳擁有５５個城市更新項目。（ｃｌ）
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10/08/2021 09:50
【債務風險】外媒：恒大洽售恒大汽車和恒大物業股權「進展順利」
《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》引述知情人士報道，債務纏身的中國恆大集團
（０３３３３）正與國資和民企洽商出售恆大汽車（００７０８）和恆大物業（０６６６６）的
股權，而且談判「進展順利」。恆大拒絕就消息置評。
消息透露，恆大目前也在為一大部分的深圳城市更新項目尋找買家。其中一位消息人士指，
恆大正在與國企商談，討論內容包括這些項目的出售和合作。
根據恆大２０２０年報，該公司在深圳擁有５５個城市更新項目。（ｃｌ）
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