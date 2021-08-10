【債務風險】外媒：恒大洽售恒大汽車和恒大物業股權「進展順利」

《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》引述知情人士報道，債務纏身的中國恆大集團

（０３３３３）正與國資和民企洽商出售恆大汽車（００７０８）和恆大物業（０６６６６）的

股權，而且談判「進展順利」。恆大拒絕就消息置評。

消息透露，恆大目前也在為一大部分的深圳城市更新項目尋找買家。其中一位消息人士指，

恆大正在與國企商談，討論內容包括這些項目的出售和合作。

根據恆大２０２０年報，該公司在深圳擁有５５個城市更新項目。（ｃｌ）

