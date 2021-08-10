《小傳日記》想撈舜宇趕蘋果新機熱潮？但北水似乎唔太Ｌｉｋｅ佢

《小傳日記》香缸魚缸今朝雖然表現一般要高開低走，更曾經低見２６１３８點日內低位，

不過好快個市又有動力可以Ｖ彈上嚟！都係喺２６０００關至２６５００點位置整固。不過今日

手機佬舜宇（０２３８２）似乎就無魚缸咁好力！高開完就急急跳水成為日內表現最差藍籌股！

不過諗諗下都會覺得有Ｄ奇怪，事關就黎到九月，即係蘋果新手機發布嘅日子，正常黎講手

機佬應該都仲係當炒股，但睇反由上星期四到今日舜宇嘅表現都一直走低，連日錄得資金淨流出

，「孖屐」似乎對於舜宇唔太睇好。再睇埋另一孖寶瑞聲（０２０１８），雖然今日表現微升算

係跑贏舜宇，不過喺日線圖上其實都反映連日資金流出情況，反映孖屐對手機佬支持唔係咁理想

。

睇返舜宇今日公布業績，雖然今年７月集團手機鏡頭出貨量按年跌２２﹒９％到１﹒０５億

件，不過按月都升到２２﹒１％。而期內車載鏡頭出貨量可以按年升８％到５１２﹒５萬件；而

且手機攝像模組出貨量都可以按年升接近１％到５５３１﹒９萬件。成績唔算好不過都唔太差嘅

其實，但今日股價淡成咁，缸友似乎都唔太收貨啦。

距離蘋果９月發布會仲有大約一個月嘅時間，手機板塊缺乏動力係味代表炒風消散？或者可

以睇下香缸缸友最喜愛參考嘅北水做指標，參考《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，被動買賣

入面嘅最大淨賣出券商就係代表深圳北水嘅中國創盈市場服務，今日賣出金額已達逾１億，比起

第二大淨賣出券商瑞信淨沽大約４６００萬多出超過１倍！而據數據顯示，自上星期五（６日）

開始嘅交易日，深圳北水每日都淨賣出舜宇，三日沽出金額逾１﹒７億，足以反映到北水唔睇好

舜宇，中意跟北水買股嘅投資者底者要多留意一下啦！



表列部分手機股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） ２１６﹒４０元 跌７﹒１２％

瑞聲 （０２０１８） ４７﹒８５元 升０﹒５３％

丘鈦 （０１４７８） １３﹒８２元 升３﹒１３％

高偉電子（０１４１５） ５﹒２２元 跌１﹒１４％

比亞迪電子

（００２８５） ４０﹒７５元 升２﹒９０％

富智康 （０２０３８） １﹒０８元 跌０﹒９２％

鴻騰 （０６０８８） １﹒６７元 跌０﹒６０％

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＊截至下午２時２５分





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