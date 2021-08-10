【企業盈喜】中港石油料中期轉虧為盈賺約３０００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》中港石油（００６３２）預期，截至今年６月３０日止六個月

，錄得純利約３０００萬元，去年同期錄得虧損約１３４０萬元。轉虧為盈主要由於石油及石油

相關產品銷售大幅增加，帶動今年上半年的收益及毛利按年增加；期內行政開支因加強集團行政

成本控制措施而減少；及融資成本因去年清償無抵押貸款２５００萬元連同其應計利息而減少。

該集團預期於今年８月下旬刊發中期業績。（ｈｙ）

