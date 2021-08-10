【企業盈警】聖馬丁國際料中期虧損擴大至１４００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》聖馬丁國際（００４８２）預期，截至今年６月３０日止六個

月，錄得虧損約１４００萬元，去年同錄得虧損約３４２﹒２萬元。虧損擴大主要由於材料成本

增加、新冠疫情導致全球芯片和集成電路短缺；以及公司於印度一家非全資附屬公司的應收賬款

及存貨計提減值撥備。

該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

