【企業盈警】聖馬丁國際料中期虧損擴大至１４００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》聖馬丁國際（００４８２）預期，截至今年６月３０日止六個
月，錄得虧損約１４００萬元，去年同錄得虧損約３４２﹒２萬元。虧損擴大主要由於材料成本
增加、新冠疫情導致全球芯片和集成電路短缺；以及公司於印度一家非全資附屬公司的應收賬款
及存貨計提減值撥備。
該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事10/08/2021
《神州經脈》華爾街看淡中國經濟 本土確診破百宗 滬指返三千五
|財經熱話10/08/2021
中電信半年多賺27% 「回A」認購反應佳
|財經熱話10/08/2021
【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片 惟逾四億資金狂沽
|財經熱話10/08/2021
傳洽售子公司股權進展順利 恒大系股份全線上升
|香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元 冀2024年建成體院新大樓
|財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價 大行續唱好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰