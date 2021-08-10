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10/08/2021 18:15

【企業盈喜】蠟筆小新食品料中期賺２０００萬至３０００萬人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》蠟筆小新食品（０１２６２）預期，截至今年６月３０日止六
個月，錄得除稅後溢利介乎２０００萬元（人民幣．下同）至３０００萬元，而去年同期錄得除
稅後虧損７６６０萬元。
　　該集團指，有關除稅後溢利增加主要歸因於果凍產品的收益增加，毛利提升約３５４０萬元
，期間出售物業所得收益約１３４０萬元及並未撇銷經拆除物業。
　　該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

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