【企業盈喜】蠟筆小新食品料中期賺２０００萬至３０００萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》蠟筆小新食品（０１２６２）預期，截至今年６月３０日止六

個月，錄得除稅後溢利介乎２０００萬元（人民幣．下同）至３０００萬元，而去年同期錄得除

稅後虧損７６６０萬元。

該集團指，有關除稅後溢利增加主要歸因於果凍產品的收益增加，毛利提升約３５４０萬元

，期間出售物業所得收益約１３４０萬元及並未撇銷經拆除物業。

該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

