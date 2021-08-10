【企業盈喜】珠江船務（５６０）料中期溢利按年上升最多５０％

《經濟通通訊社１０日專訊》珠江船務（００５６０）公布，根據董事會對集團截至今年６
月３０日止六個月之未經審核綜合管理帳目之初步審閱，集團於該期間的溢利較去年同期上升約
４０％至５０％。
主要原因是於去年５月份完成收購新渡輪服務有限公司後，集團去年的中期業績只包括新渡
輪五月至六月份的財務數據，而本年則包括一月至六月份；同時受益於集團上半年集裝箱業務的
恢復性增長和屯門倉儲新業務的穩步增長。（ｂｎ）
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