  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/08/2021 15:29

《真知灼見－溫灼培》如何挑選外幣？

　　《真知灼見》美國除了公布的經濟數字亮麗，最近更接連有聯儲局委員公開表態支持盡早收
緊貨幣政策。這一切大大增強市場預期，聯儲局快落實削買債的日期，並為美元匯價帶來支持。
或許，大家投資者可能也會留意到，美匯指數雖強並重上９３指數點水平，即靠近今年高位。但
不少貨幣如新西蘭元、加元及英鎊等實質上並無多大跌幅。究竟為何出現這情況？
　
　　一點必須明白，在美匯指數的組成中，根本不存新西蘭元。就是英鎊及加元的比重也較低。
所以近期美元強勢，主要是建基於歐元弱勢上。相反，受惠於市場預期新西蘭元及加元短期具備
加息條件，而英鎊又受惠於其抗疫成功經濟有望重啟，解釋了上述三貨幣相對靠穩原因。可想像
當美元整體強上述三貨幣亦能靠穩，倘美元一旦稍作轉弱，料這三貨幣將具較大上升潛力。
　
　　回觀歐元，歐央行在收緊貨幣政策上遠不及聯儲局積極。當然，實際情況是否如此尚是未知
數，但在輿論上便明顯被比下去。技術上，不排除短期內歐元有機會下試去年第四季低位於
１﹒１６美元水平。但筆者卻不會看淡歐元。對於歐元，筆者認為歐洲正在等待一個把其推動的
催化劑，例如「北溪２號」天然氣管的成功輸氣，又或如「中歐投資協定」的最終協議達成等。
待上述任何一事項得以落實，料將可為歐元帶來刺激。現階段建議把購買外幣的注意力放在新西
蘭、加元及英鎊身上。料新西蘭元短線目標７１美仙。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》（
筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/08/2021
中電信半年多賺27%　「回A」認購反應佳
財經熱話10/08/2021
【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片　惟逾四億資金狂沽
財經熱話10/08/2021
傳洽售子公司股權進展順利 恒大系股份全線上升
香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元　冀2024年建成體院新大樓
財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價　大行續唱好
香港政情10/08/2021
【香港政情】林鄭：選委會選舉共收885份報名　反應相當踴躍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Smartol 腦活益12天旅行裝

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金