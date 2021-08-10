《真知灼見－溫灼培》如何挑選外幣？

《真知灼見》美國除了公布的經濟數字亮麗，最近更接連有聯儲局委員公開表態支持盡早收

緊貨幣政策。這一切大大增強市場預期，聯儲局快落實削買債的日期，並為美元匯價帶來支持。

或許，大家投資者可能也會留意到，美匯指數雖強並重上９３指數點水平，即靠近今年高位。但

不少貨幣如新西蘭元、加元及英鎊等實質上並無多大跌幅。究竟為何出現這情況？



一點必須明白，在美匯指數的組成中，根本不存新西蘭元。就是英鎊及加元的比重也較低。

所以近期美元強勢，主要是建基於歐元弱勢上。相反，受惠於市場預期新西蘭元及加元短期具備

加息條件，而英鎊又受惠於其抗疫成功經濟有望重啟，解釋了上述三貨幣相對靠穩原因。可想像

當美元整體強上述三貨幣亦能靠穩，倘美元一旦稍作轉弱，料這三貨幣將具較大上升潛力。



回觀歐元，歐央行在收緊貨幣政策上遠不及聯儲局積極。當然，實際情況是否如此尚是未知

數，但在輿論上便明顯被比下去。技術上，不排除短期內歐元有機會下試去年第四季低位於

１﹒１６美元水平。但筆者卻不會看淡歐元。對於歐元，筆者認為歐洲正在等待一個把其推動的

催化劑，例如「北溪２號」天然氣管的成功輸氣，又或如「中歐投資協定」的最終協議達成等。

待上述任何一事項得以落實，料將可為歐元帶來刺激。現階段建議把購買外幣的注意力放在新西

蘭、加元及英鎊身上。料新西蘭元短線目標７１美仙。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（

筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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