《新股上市》傳港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜

《經濟通通訊社１０日專訊》彭博報道，港交所（００３８８）正就數據治理向騰訊
（００７００）有份投資的微醫展開詢問，並要求對方確認公司的數據處理做法符合中國規定。
報道引述消息人士指，微醫正與網信辦就數據展開討論，並正要求對方提供關於討論的書面證明
，以證明微醫符合相關規定。
微醫計劃向港交所遞交更新後的盈利資料，並計劃最快在９月上市，但最終仍取決定港交所
決定及市場狀況。（ｈｌ）
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