《投資領域－譚家駿》印度行業滲透率低，疫後增長空間遼闊

《投資領域》印度作為亞洲區內僅次於中國與日本的第三大經濟體，其股票市場亦發展迅速

，長遠而言更加存在著多項巨大優勢，值得投資者關注。

首先，印度大多數的上市公司皆是私人企業，並非國有企業。相對於有國家任務在身的國有

企業，私人企業與少數股東的利益更加一致。而印度絕大部分行業的滲透率仍然處於極低水平，

即使是業內的領導者，規模與市場份額亦相對較小，長遠來看隨著滲透率上升，這些行業領導者

的增長空間相信會相當遼闊。



＊家族式管理亦可有長遠視野＊



其中，印度上市公司大多是家族形式掌控，這種模式對於海外投資者來說較難理解，甚至由

於家族規模普遍較為龐大，內部成員眾多以致關係較為複雜，規模較小企業有時候更會予投資者

管治水平不足的印象。

其實，管治良好的家族企業一般重視傳承，因此，它們其實具備長遠發展視野，也能夠引入

專業的管治人才、高質素的董事會、良好信譽的審計師，以至其他對公司發展有利的做法，以確

保業務可以延續下去。

除了家族形式較難被海外投資者理解之外，另一個誤解相信是來自至印度宏觀環境。

從由上而下的角度來看，印度的確是經常處於不明朗的情況。過去２０年，印度出現過不少

狀況，包括旱災、環球金融危機、數次引致政黨更替的貪污醜聞、去貨幣化、新稅制，以至近期

的新冠肺炎疫情。

縱使印度如此「多災多難」，從由下而上的角度來看，印度企業依然發展蓬勃，其中的龍頭

企業更加能夠在艱難時期中，從競爭對手中搶佔更多市場份額，並持續地錄得盈利增長。我們預

計，當疫情過後印度經濟環境開始改善，這些企業未來的潛在盈利增長將會相當強勁。



＊疫情提供低吸優質公司機會＊



此外，疫情本身亦為投資者提供了一個發掘優質公司的機會。

通過觀察公司管理層有否公平地對待所有的持份者，我們能夠從中分辨出表現優良的公司。

要留意的是，持份者不僅僅只包含主要股東，亦包括了如少數股東、員工、稅務機構、本地社區

以至環境本身，能夠在艱難時期主動關顧持份者的公司，確實帶來了令人放心的訊號。

今年３月印度疫情再次爆發，但與去年３月初次面對疫情時的忙亂相比，今次印度企業顯然

已準備充足，它們已經建立了良好的體系以管理供應鏈，亦準備好在家工作、製造業廠房的安全

措施，不少印度企業更主動為其員工和當地社區提供疫苗接種。

總結而言，我們投資於能夠與包括少數股東在內持份者行動一致的公司，同時這些公司能夠

在其領域內取得領導市場地位，賺取較高的資本回報，並擁有持續提升市場份額的強勁往績，從

而享有滲透率上升所帶來的龐大增長潛力。

此外，去年疫情初次來襲導致市場極為波動，我們亦把握機會以吸引的估值加大對優質股的

投資，在今年的第二波疫情下，由於企業在應對疫情時更有準備，整體估值其實並無太大轉變，

所以亦毋須作出重大變動。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》



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