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即市新聞

10/08/2021 12:06

《匯海澤言－葉澤恆》美國債息似見雙底回升，日圓或再度轉弱

　　《匯海澤言》美國上周五（６日）公布的非農職位，雖然有關數據可能受到教育行業因為補
課令職位增加較多，但由於娛樂及酒店等職位仍錄得可觀增長，故投資者普遍認為就業數據可滿
足聯儲局減少購買資產的要求。況且失業率顯著下跌，與及按月平均時薪升幅高於市場預期，帶
動美元及美國十年債息上升。
　　近期，美國聯儲局多名官員先後表示，減少購買資產的時間逐步接近。有部分委員，更由以
往的鴿派，開始轉為鷹派。筆者相信，除了因為就業數據持續表現理想外，美國高通脹情況可能
會持續一段時間，而且較聯儲局估計為長。因此，預料聯儲局主席鮑威爾於８月１８日的講話，
與及在８月底Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會上發表講話時，均可能對減少購買資產計劃透露更
多訊息。
　　至於美債息方面，十年期債息於７月２０日及８月４日都在觸及１﹒１２６厘後出現反彈，
似乎有築雙底的跡象。在更多聯儲局委員支持開始逐步減少購債後，美債息將會逐步回升。在美
債息回升的推動下，美匯指數亦可能逐步上試高位。一旦美匯指數升穿９３﹒５以上，可能挑戰
９４﹒５或以上水平。

＊美日債息差距逐步擴大，不利日圓表現＊

　　在美國十年債息回升之際，日本經濟卻因為疫情持續，令經濟持續走弱。有報導指，日本政
府可能加推財政刺激措施。由於美國經濟表現強勁，而日本經濟表現疲弱，故兩國的十年債息息
差亦再度擴大。由早前大約１﹒１５厘左右，擴大至接近１﹒３厘。由於預料美國十年債息仍有
上升空間，故美日債息差距可能再度擴大，料日圓可能再度轉弱。一旦美元兌日圓升穿
１１０﹒８５，可能再出現另一波的上升，可能挑戰７月初高位１１１﹒６６，甚至１１２水平
。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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