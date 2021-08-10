《宏觀銓局－馬桂銓》增長恐懼症？

《宏觀銓局》隨著十年期美國國債孳息率從７月中的１﹒４％跌至８月２日的１﹒２％，有
客戶開始質疑美國經濟的前景。一般來說，假如經濟前景看好，投資者會賣出美國國債並轉投企
業債券或股票。因為經濟擴張，企業盈利應會隨之升高，企業債券違約率亦應下降。從長遠來看
，企業盈利增加，股價通常會上漲。因此，當美國國債孳息率下跌，投資者理應質疑為何要轉購
國債？經濟增長是否會放慢？
筆者依然相信，美國經濟會繼續復甦。美國ＩＳＭ製造業指數自年初至今，繼續站穩在５０
的分界線以上，新近公布的數字為５９﹒５，雖然差過４月的６４﹒７高位，但數據仍然顯示製
造業持續擴張。另外，企業盈利持續向上，而企業債券違約率亦有所下跌。種種現象反應經濟會
繼續復甦。然而，美國國債是世界上其中一大資本市場，日均成交額高達５０００億美元。如要
推動美國國債市場走勢，需出動大量投資者在短時間內將大量資金投放在該市場，絕非易事。美
債市的不同訊號絕對不容忽視，但若說美國經濟增長又再放慢，我們還需要更多證據。
標準普爾５００指數中的七成企業已公布了今年第二季業績，當中八成七的企業盈利勝過預
期。市場預料銷售收入按年將提高２２﹒９％，更估計盈利會急增８０﹒８％。在４月或第二季
開始時，市場預計盈利只會增加５４％。更令人鼓舞的是，企業毛利率也勝過市場預期。商品及
油價自年初起升幅加快，投資者憂慮成本增加會拖低毛利。事實上很多企業都要把增加了的成本
轉嫁給消費者，但仍需留心在未來幾季成本會否繼續向上。歐洲方面，Ｓｔｏｘｘ ６００指數
的企業也開始公布業績，迄今有六成二公司的盈利勝過預期，預計平均按年增幅為６５％。
美國近日的經濟數據維持正面，第二季實質ＧＤＰ增長為６﹒５％，雖然相對仍算快速，但
其實表現不及預期。６月份物價升幅依然強勁，核心通脹率為３﹒５％，物價走勢主要是受到疫
情衝擊後的經濟復甦所帶動。實際消費者開支在６月增加０﹒５％，顯示消費力比去年同期更強
，不過第三季消費力似乎開始展現疲態。美國聯儲局公開市場委員會並未對通脹升溫加深憂慮，
只認為是過渡時期。聯儲局主席鮑威爾在記者會中更表明對通脹「完全沒有恐慌感」。除了過渡
性因素，鮑威爾亦認為通脹預期指標似乎與聯儲局的長期通脹目標大概一致，「甚至略低」。本
欄的資產配置策略和上期一樣。直到年底，筆者仍喜歡股票多過主權債券。傾向選擇波動較小的
投資者，可以考慮股票和短存續期債券的配搭。通脹在短期內或會攀升，並會像上半年一樣，令
長存續期債券跑輸短存續期債券。股票方面，本欄依然會揀選估值較低的，例如歐洲股票及美國
金融、原材料、能源及工業板塊。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》
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